Vibrante victoria de Alianza contra Deportivo Cali

Alianza Petrolera y Deportivo Cali se enfrentarían en el cierre de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la liga II – 2019. El onceno petrolero haría historia, pues era la primera vez que clasificaba dentro del grupo de los ocho, después de ascenso a la primera categoría del fútbol colombiano.

El partido comenzaría después de sentirse pitos y canticos de los aficionados que acompañaron al onceno aurinegro. Los primeros minutos del encuentro evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera, que muy temprano, primer minuto del partido, logra anotar por intermedio de César Árias, después de recepcionar un centro al corazón del área y la empuja con la cabeza para decretar el uno por cero a favor del equipo aurinegro.



Ahora bien, Deportivo Cali reaccionaría y en el minuto 12 del primer tiempo, por intermedio de Agustín Palavecino, anotaría el gol del empate después de anticipar la marca de su adversario y empujarla sobre el palo de la mano derecha de Jerez que fue un tanto lento en la reacción.



Deportivo Cali pasó a dominar las acciones del compromiso en la parte media de la primera mitad, generando un par de opciones de gol que no pudo concretar, de igual manera, Alianza Petrolera tendría opción en pelota quieta, a través, de Luciano Guaycochea quien, en cobro de tiro libre, en el minuto 26, no pudo concretar. Dos minutos después, Cesar Arias lo intentaría de espaldas al arco adversario, el balón se iría ligeramente desviado sobre el palo derecho.



Sobre el minuto 33 del primer tiempo, Palavecino cometería falta sobre Hurtado, de inmediato el juez central sancionaría pena máxima a favor de Alianza Petrolera. El encargado del cobro, en el minuto 35, fue Jhon Vásquez quien remató suave sobre el centro de la portería, para decretar el dos por uno a favor del equipo aurinegro.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial dos por uno, para Alianza petrolera sobre Deportivo Cali, que en los últimos 10 minutos de la primera parte generó dos opciones de gol que no pudo concretar.



Para el segundo tiempo, Deportivo Cali, en los primeros minutos dominó las acciones del compromiso, a los 7 minutos Caicedo sorprendió a Ricardo Jerez con un remate de media distancia, donde el balón rosó el palo de la mano derecha del portero Jerez.



Sobre el minuto 15 del segundo tiempo, Deportivo Cali anotaría el gol de la paridad, después de un cabezazo de Juan Dinenno, quien sorprendió al portero Jerez, para decretar el dos por dos en el marcador.



En el minuto 24 de la segunda mitad, el juez central decreta pena máxima a favor de Alianza Petrolera, después de un remate de Cesar Arias a portería, el jugador Rentería del Cali, saca el brazo evitando el posible gol para el equipo local, producto de esta acción se iría expulsado Richard Rentería.



El encargado del cobro, en el minuto 25 fue nuevamente el jugador Jhon Vásquez, quien remato al palo de la mano izquierda, engañando al portero Wallens quien fue al otro lado y decretando el tres por dos a favor de Alianza Petrolera.



Sobre el minuto 50 del segundo tiempo, fue expulsado Jaime Pinzón médico de Alianza Petrolera. En la última jugada sobre el minuto 53 del segundo tiempo Cali tuvo opción clara de empatar que no pudo concretar.



De esta forma, terminaría el partido con la victoria para Alianza petrolera tres por dos sobre Deportivo Cali. El equipo petrolero sumó los primeros tres puntos en los cuadrangulares semifinales.

Síntesis

Alianza Petrolera 3 – Deportivo Cali 2



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (7), Luciano Ospina (6), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz (6), Juan Ríos (6), Fredy Flórez (6), Luciano Guaycochea (5), Cleider Alzate (6), Jhon Vásquez (7) y Cesar Arias (6).

DT: César Torres.



Cali: Johan Wallens (6), Juan Angulo (5), Danny Rosero (5), Richard Rentería (5), Kevin Velasco (5), Andrés Balanta (6), Christian Rivera (5), Agustín Palavecino (6), Déiber Caicedo (6), Carlos Rodríguez (5) y Juan Dinenno (6).

DT: Lucas Pusineri.



Partido: Bueno.

Goles Alianza Petrolera: Arias (1 PT) y Vásquez (penal 35 PT y penal 25 ST).

Goles Cali: Palavecino (12 ST) y Dinenno (15 ST).

Cambios Alianza Petrolera: Juan Domínguez por Guaycochea (18 ST), Edwin Torres por Vásquez (39 ST) y Juan Mancilla por Alzate (44 ST).

Cambios Cali: Andrés Arroyo por Rodríguez (28 ST), Rafael Tapia por Palavecino (35 ST) y Feiver Mercado por Caicedo (41 ST).

Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.

Expulsados Cali: Rentería (25 ST).

Amonestados Alianza Petrolera: Alzate (6 PT), Flórez (8 PT), Palacios (30 PT), Díaz (31 PT) y Vásquez (23 ST).

Amonestados Cali: Dinenno (7 PT) y Velasco (24 PT).

Detalle: Alianza Petrolera volvió a ganar después de ocho partidos en la liga II - 2019.

Figura: Yhormar Hurtado lateral de Alianza Petrolera (7).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza Romaña (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para El Tiempo

Barrancabermeja.