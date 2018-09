'Pecoso' se estrenó y América tomó un respiro: empató 2-2 con Alianza 

A América no le vienen saliendo las cosas. Todo le sale al revés. Pero este sábado al fin le salió una: un contragolpe letal, perfecto, de tres toques le sirvió para empatar un partido difícil contra Alianza Petrolera, 2-2. 'Pecoso' Castro se estrenó en el banquillo técnico y le dio un leve respiro al equipo rojo, que sin embargo sigue presentando serios problemas.

Alianza Petrolera y América de Cali saltaron al terreno de juego con algunas novedades en sus formaciones inicialistas. El equipo escarlata contaba con la dirección técnica de Fernando Castro, mientras que, Alianza Petrolera no pudo contar con el experimentado portero Ricardo Jerez.



Los primeros minutos del partido la iniciativa y la tenencia de la pelota fue para América, que triangulando generó espacios en el último cuarto de cancha, pero sin poder resolver sobre la portería adversaria.



Sobre el minuto ocho de la primera parte, el equipo petrolero anota el primer gol por intermedio de Michael Balanta, quien recepciona un balón en el área chica luego de un cobro de tiro de esquina, solo la empuja, para poner a celebrar a la afición aurinegra en lo que sería el uno por cero a favor del local.



Sobre el meridiano de la primera mitad América de Cali intentó reaccionar pero no encontró espacios suficientes en el último cuarto de cancha, para poder igualar el compromiso. Alianza Petrolera manejando los ritmos del partido, por momentos asumía el protagonismo, pero desde dos cuartos de cancha.



Ahora bien, en el minuto 47 de la primera parte América de Cali encontraría el gol de la igualdad por intermedio de Fernando Aristiguieta, quien se levantó en medio de los centrales e impactó de cabeza para igualar el marcador. Así pues, terminaría el primer tiempo con el empate uno por uno para petroleros y escarlatas.



Para la segunda mitad Alianza Petrolera tomó la iniciativa del partido, abriendo la cancha por los costados e intentando sumar volumen ofensivo generó dos opciones de gol que no puedo concretar.



Sobre el minuto 12 del segundo tiempo Harold Rivera logra anotar el dos por uno a favor de Alianza Petrolera, tras un cobro de tiro libre, donde remata rasante y fuerte al palo de la mano izquierda del portero Volpi que se quedó sin opción.



América de Cali tuvo una leve reacción, intentó anotar el gol de la paridad, pero fue un onceno que adoleció de generación clara de fútbol y sus delanteros huérfanos en el frente de ataque, sin argumentos, el equipo escarlata utilizó como única fórmula de gol el juego aéreo.



En el minuto 32 de la segunda parte América logra anotar el dos por dos por intermedio de Cristián Dájome, quien recepciona un pase luego de un contragolpe y remata rasante a la base del palo de la manos derecha del porreo Grazziani.



Sobre el minuto 47, Fernando Aristiguieta desperdició una opción clara de gol en la que América pudo haberse ido con la victoria y los tres puntos. Terminaría el partido con el empate a dos tantos para América y Alianza Petrolera, los escarlatas con mucho por mejorar en cada una de sus líneas, mientras que, los aurinegros a seguir en su lucha por estar en el grupo de los ocho mejores de la liga.

Síntesis

Alianza Petrolera 2 – América 2



Alianza Petrolera: Pier Grazziani (5), Carlos Pérez (5), David Valencia (6), Luciano Ospina (6), Leonardo Saldaña (5), Harrison Henao (5), Fredy Flórez (5), Maicol Balanta (6), Harold Rivera (6), Cristian Palomeque (5) y Cesar Arias (4).

DT: Juan Cruz Real.



América: Neto Volpi (5), Pedro Franco (5), Danilo Arboleda (6), Jhonatan Pérez (6), Andrés Álvarez(5), Larry Vásquez (6), Alejandro Bernal (5), Yesus Cabrera (5), Avimiled Rivas (6), Cristián Dájome (6) y Fernando Aristiguieta (7).

DT: Fernando Castro.



Cambios Alianza Petrolera: Manuel Palacios (6) por Palomeque (9 ST), Pablo Vranjican por Arias (25 ST) y Roger Torres por Rivera (40 ST).



Cambios América: Carlos Lizarazo por Vásquez (20 ST), Jefferson Cuero por Cabrera (24 ST) y por (28 ST).



Partido: bueno.

Goles Alianza Petrolera: Balanta (8 PT) y Rivera (12 ST).

Goles América: Aristiguieta (47 PT) y Dájome (32 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: no hubo.

Expulsados América: no hubo.

Amonestados Alianza Petrolera: Rivera (14 ST) y Pérez (37 ST).

Amonestados América: Rivas (5 ST), Arboleda (11 ST) y Aristiguieta (39 ST).

Detalle: Fernando Castro empató en su debut en la liga II- 2018 como director técnico de América de Cali.

Figura: Fernando Aristiguieta América de Cali (7).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 7.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza (7).



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Barrancabermeja.