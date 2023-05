Este jueves, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe midieron sus fuerzas en el estadio Nemesio Camacho el Campín, juego que se 'robó' todas las miradas de los aficionados del Fútbol Profesional Colombiano y que era clave en la lucha para clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.



Puede ser de su interés: Santa Fe cayó en el desespero: perdió con Nacional y ya no depende de sí mismo).

Aprovechando que el cuadro paisa visitaba Bogotá, miles de fanáticos verdolagas decidieron acudir en masa al coloso de la 57 para apoyar a su equipo, en uno de los clásico de la liga colombiana; los hinchas llenaron una de las tribunas del estadio y la tiñeron de verde con banderas y camisetas.



Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido por varios aficionados que asistieron al Campín para presenciar el duelo aplazado de la fecha 13 de la Liga BetPlay, en el momento que salieron los jugadores al terreno de juego, una bandera gigante de Nacional empezó a mostrarse en la tribuna Noroccidente.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJA mira los burros. La sacaron al revés. pic.twitter.com/6DyQx3q5sz — Humo Cardenal 🇮🇩 (@HumoCardenal8) May 12, 2023

Lo curioso, fue que la coreografía no salió como esperaban los hinchas de Atlético Nacional, ya que la bandera estaba al revés, un detalle no menor que no ‘perdonaron’ los hinchas de Independiente Santa Fe que se burlaron del vergonzoso momento.



A través de las redes sociales, varios fanáticos del cuadro cardenal reaccionaron y se rieron de lo sucedido con comentarios como: “¡Qué genios!”, “¿Por eso les pagaban?”, “Favor girar sus celulares, gracias” y “Todo de cabeza - Kaleth Morales”, fueron algunos de los comentarios.

Listo! Bien por los genios!!! pic.twitter.com/8OGdQKQdiv — Cristhian A. Pulido (@cristhianpulido) May 12, 2023

Resultado del partido

Aunque pasaron ‘pena’ al momento de sacar la coreografía, los hinchas de Atlético Nacional le aguaron la fiesta a los aficionados del león y festejaron en El Campín el importante triunfo de su equipo en condición de visitante ante Independiente Santa Fe.



(Le recomendamos leer: Video: las emotivas palabras de Macalister Silva sobre hincha que recibirá la eutanasia).

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Felipe Román (centro) celebra el 0-1 de Nacional. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Un gol de Andrés Román en la primera parte, y un autogol de Fabián Viáfara en el tramo final del partido le permitió al conjunto antioqueño ganar por 2-0, y llevarse los tres puntos de suelo bogotano para ‘dormir’ en la segunda colocación de la Liga BetPlay con 34 puntos, a solo 2 unidades de Millonarios.



Por su parte, la situación del cuadro cardenal es más preocupante, la derrota a manos de Nacional lo dejó por fuera de la zona de clasificación, para entrar a los cuadrangulares semifinales deberá ganar los dos partidos que le restan y esperar otros resultados.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO