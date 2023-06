La salida del uruguayo Alfredo Arias de Santa Fe, a finales del año pasado, sorprendió a más de un hincha ‘cardenal’. En plena pelea por la clasificación a la final de la Liga 2022-II, el entrenador anunció que se iría una vez terminara el torneo, pasara lo que pasara.

El León llegó con opciones de clasificar a la última fecha, en el clásico contra Millonarios, que también estaba en la pelea. Al final, el derbi capitalino terminó empatado y Deportivo Pereira, que le ganó a Junior en Barranquilla, fue el finalista y, posteriormente, el campeón.



Arias adujo temas personales para irse de Colombia. Poco después, fue anunciado como nuevo técnico de Peñarol de Montevideo, con el que logró el título del torneo Apertura en su país, pero con el que tuvo una nefasta campaña en la Copa Sudamericana, con cinco derrotas en cinco partidos en la fase de grupos, lo que aceleró su salida.

El Club Atlético Peñarol agradece a Alfredo Arias y sus compañeros de Cuerpo Técnico por este tiempo de trabajo al frente del plantel principal.



Santa Fe aún no confirma a su nuevo técnico y algunos hinchas aspiraban a que Arias volviera a Bogotá. El técnico, cuando se despidió del club en diciembre, dijo: “Es verdad que estoy un poco viejo, pero me gustaría volver a Santa Fe algún día”.

¿Alfredo Arias, nuevo técnico de Independiente Medellín?



Ahora, parece que hay una posiblidad real de que Arias regrese a Colombia, pero no a Santa Fe. Según el periodista Carlos Antonio Vélez, está todo hecho para que firme con Independiente Medellín.



“Alfredo Arias, ex Santa Fe, ex Cali y ex Peñarol tiene todo muy adelantado para ser el técnico de Medellín. Profesional con experiencia, serio y trabajador”, escribió Vélez en su cuenta de Twitter.

El DIM no tiene técnico en propiedad desde la salida de David González, en la fecha 19 de la fase todos contra todos. Con un interino, Sebastián Botero, logró meterse en los cuadrangulares semifinales, en los que terminó en el último lugar del grupo B.



Medellín, además, se jugará este miércoles el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. El ‘Poderoso’, líder del grupo B con 10 puntos, visita a Internacional de Porto Alegre, segundo con 9.



Si pierde, Medelllín corre el riesgo de quedar afuera y caer al repechaje para la Copa Sudamericana, en caso de que Nacional de Montevideo, tercero con 8, derrote al colero, Metropolotanos de Venezuela.



Mientras tanto, Santa Fe, que también está en la pelea por los octavos de final en un torneo de Conmebol, la Copa Sudamericana, anunciaría en las próximas horas a Hubert Bodhert como su nuevo técnico. Tras la salida de Harold Rivera, Gerardo Bedoya está como DT encargado.



