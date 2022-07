Santa Fe sufrió una dolorosa derrota en su visita a Junior, 2-0, en un partido en el que el local fue superior y se quedó con la victoria.

Al final del juego, el técnico Alfredo Arias analizó la derrota de su equipo. Habló de las expulsiones, y de las fallas cometidas.

Palabras de Arias

Balance: "Siempre el análisis táctico depende del resultado, y no puede ser bueno si perdimos 2-0. Pero también es verdad que el partido tiene momentos y Junior nos desequilibró en una pelota quieta que era algo que podía pasar, eso abre el partido. Terminando el primer tiempo hicimos una variante posicionando en el mediocampo, centralizamos a Neyder para que se sintiera más cómodo. Y a Wilfrido para hacer diagonales. En el segundo tiempo estábamos parejos y Junior hizo un gol de otro partido, ya después nos expulsaron a un jugador y ellos hacen un cambio que emotivamente les ayuda, todas las pelotas las juega bien".



"El resultado fue justo porque cuando pudimos empatar, carecimos de tranquilidad y no definimos bien. Estamos en construcción que necesita de resultados, pero tendremos que corregir bastante".



Expulsiones: "Es un error fundamental y debemos corregir. Todos intentamos crear superioridades numéricas y una expulsión te deja con uno menos, con carga psicológica de ir perdiendo. No podemos repetir, somos plantel cortico. No nos podemos quedar con 10 y más en dos partidos seguidos"



Arbitraje: "No creo. Errores puntuales tenemos todos, pero no hubo errores que influyeran. Hubo un partido que nos afectó y dije, tenemos que mejorar nuestro rendimiento. Tenemos que corregir. Tenemos que jugar mejor".



Aspectos positivos: "Creo que ante un equipo muy poderoso como Junior y que en su cancha se hace muy fuerte, defendimos bien muchas jugadas. No alcanza con defender algunas sino toca defender todas contra este tipo de rivales. Nos volvimos vulnerables en la pelota quieta y de ahí para adelante el partido se puso cuesta arriba. Le da tranquilidad a Junior. Cuando pudimos mejorar, fue en los últimos 15 del primer tiempo. Es muy poco. Está en nosotros jugar mejor".



