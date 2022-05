Alfredo Arias llegó este viernes en la tarde a Bogotá. Quería llegar pronto, no perder ni un minuto para firmar su contrato y empezar su era en Independiente Santa Fe, con el que acordó por año y medio.

A su llegada a la capital, Arias, uruguayo y extécnico de Deportivo Cali, habló de su idea para asumir este proyecto, con la necesidad de de volver a Santa Fe a los puestos altos del fútbol colombiano. Espera empezar entrenamientos el primero de junio.

Palabras de Alfredo Arias

Condiciones: “Ninguna condición, Santa Fe es un equipo grande, ganador a nivel suramericano. Ojalá sea merecedor del gran honor que me están haciendo".



Decisiones: “Primero reunirme con el presidente, con los jugadores, verlos en cancha, trato de construir sobre lo construido, porque lleva tiempo hacer un edificio nuevo. Hay bases buenas, buenos jugadores, vamos a ver cómo estamos en casa y salir a buscar".



Fútbol colombiano: "Sin duda hemos seguido el fútbol colombiano, nos trataron muy bien y debo estar agradecido con Cali. Aquella gente logró que algunos equipos nos llamaran en este tiempo. Me siento bien de volver".

El plantel: "Hablaré con el presidente y sentaremos las bases para armar el equipo definitivo, pero hay buen plantel. Si exigí algo, y es que tenía que venir ya y no el primero de junio, quiero ver la cantera, los prestados, el tiempo pasa volando".



Estilo de juego: "Quiero ganar en todas las canchas, si vieron lo que hicimos en Cali, en Emelec, siendo campeón y subcampeón, vamos a proponer, y hay estrategias, nombres, idea porque el jugador no puede estar cambiando. Nosotros vamos a ir al frente con pelota y sin pelota, que se preparen los rivales porque vamos a ir arriba de ellos…".



Revancha: "No hay revancha, porque si no, no estaría acá, quiere decir que el trabajo fue valorado".



Adaptación: “Me voy a adaptar al plantel, a construir sobre las bases. Tengo una idea que me gusta y la trataré de implantar. Tratar de ser protagonistas, recuperar rápido la pelota, jugar en cancha contraria".



¿Morelos y Sanchez siguen?: "si tienen contrato, sí, ojala que se queden, son parte de una columna vertebral de un equipo que necesita experiencia, queremos intensidad y dinámica".

