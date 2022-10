Alfredo Arias, el técnico de Santa Fe, deja atrás las críticas sobre el juego de su equipo en el partido contra Envigado y pone todas sus baterías en el clásico contra Millonarios, que se jugará este miércoles.

Arias destacó la entrega de sus jugadores y la experiencia de Wilson Morelo para salvar los tres puntos en el minuto 90+4 y aprovechó para lanzar indirectas a Millonarios y a la Dimayor antes del derbi bogotano número 308.

Arias llama a los hinchas a que los apoyen en el clásico

A pesar de la victoria, a Arias le criticaron el juego de Santa Fe, que tuvo problemas para crear opciones de gol. “Yo hablo para el hincha de Santa Fe, no para el equipo del frente: ellos cumplen rol de hincha y deben exigir. Y al que más deben exigir es a mí. Acá, estos son sus soldados, que lo tengan en cuenta, que muchos son muy jovencitos, que los metieron sin haber pasado con los filtros que deben pasado, que están con la camiseta de Santa Fe, que tiene un peso. No lo hemos hecho tan mal, ningún equipo nos ha pasado por arriba, nos han bailado”, dijo.

La loca celebración al final del partido contra Envigado. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



El uruguayo aprovechó para invitar a los hinchas al clásico con una indirecta a Millonarios. “Ojalá que me escuchen muchos que son buenos hinchas, que vengan a alentar a estos muchachos porque lo necesitan. Jugamos contra un equipo que, según todo el mundo, es el mejor. En algún lado titularon que le queda chica la Liga. Miren lo que escriben ustedes: le queda chica la Liga a Millonarios, ¡je! Espero que los hinchas de mis jugadores me estén escuchando, que vengan, porque lo vamos a dejar todo en la cancha”, expresó.



Arias reconoció que no ha podido consolidar una nómina, pero que igual ha conseguido resultados importantes, con una nueva indirecta hacia Millos, que hoy es el líder de la Liga.



“Va a venir la tranquilidad al afianzar un plantel, no cambiar tanto como ahora y conseguir los resultados. Podes jugar muy bien este campeonato, ir primero, de las 20, 13 fechas, pero después te agarran en las últimas fechas un lesionado, dos covid, y todo lo que hiciste en el año queda en la nada”, declaró Arias.

Wilson Morelo (der.) encara par definir el partido contra Envigado. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



“No podemos decir que el resultado no importa y que solo es jugar bien. Jugar bien, que implica muchas cosas, con apelota y sin ella, te lleva a ganar, pero no te asegura ser campeón. Nosotros, mientras podamos lograr el resultado como el equipo hoy (domingo), que no se rindió, vamos a poder trabajar para jugar mejor. Lo otro al revés no ocurre: si jugás bien y no lográs resultados, te tenés que ir y entonces queda en la nada el trabajo”, agregó.

La queja de Arias contra la programación de la Liga



Cuando le preguntaron por cómo va a corregir los errores, Arias lanzó otra indirecta, esta vez, a la Dimayor y a la organización de la Liga.



“Tenemos que mejorar, sin ninguna duda. Es difícil hacerlo cuando no podés mantener el equipo y estamos jugando tan seguido. Se nos apretó la competencia, esto no estaba planificado así, no somos dueño del estadio, entre conciertos, picos placas, terminamos en esto, y ahora, otra vez vamos con un día de descanso menos que el próximo rival, y nos toca sin elegirlo y tener ni voz ni voto: está sentado y vamos a venir con todo”, concluyó Arias.



