El día que Alfredo Arias llegó para hacerse cargo de Santa Fe, lanzó una advertencia. Ante un enjambre de cámaras y micrófonos, habló con la sabiduría de sus 63 años, con la licencia que le dan sus títulos en Uruguay (Montevideo Wanderers) y Ecuador (Emelec), y con la experiencia de haber dirigido al Deportivo Cali, y entonces dijo, con una voz calma, pero fuerte: “Que se preparen los rivales”.

Arias, el técnico uruguayo que fue elegido para reivindicar a Santa Fe, ya se siente uno más de la manada, el jefe de los leones. Está motivado, ilusionado, y se siente capaz de poner a rugir otra vez a Santa Fe, que se estrena el otro domingo, contra La Equidad.

Mano a mano con Arias

Alfredo Arias, DT de Santa Fe.

¿Cómo se ha sentido en Santa Fe?



Muy bien, con todas las ganas, entrenando desde primer día a full. El tiempo no ayuda, llueve casi todos los días, es difícil tener dónde entrenar y trabajar bien, pero los jugadores han tenido buena actitud. Me recibió un grupo profesional, entregado a lo que debe ser, y estamos en proceso de aprendizaje mutuo. Ojalá podamos llegar al campeonato con el tiempo suficiente para afianzar una idea y conceptos de juego.



¿Ve un grupo motivado?



Sin duda que estamos en un equipo grande, los dos últimos semestres el equipo no clasificó y eso lo lleva a no tener toda la confianza, pero los noto fuertes, motivados, saben dónde estamos, saben qué esperamos de ellos: sabemos que estamos en el león –Arias ruge y ríe–: el león está herido, pero es cuando más fuertes nos tenemos que hacer.



¿Está dispuesto a rugir ese león con usted?



Es la idea total. El león no deja de ser león y Santa Fe no deja de ser Santa Fe por no clasificar en los dos semestres pasados, sigue teniendo las mismas aspiraciones: su gente, sus hinchas, sus dirigentes y nosotros queremos pelear por lo más grande, ir por la gloria, pero para eso hay que transitar un camino de trabajo, de entreno, de esfuerzo, humildad, y todos los equipos quieren estar entre los ocho, así que nuestro primer objetivo es clasificar.

Pero mirando el título de reojo…



Yo quiero ir por todo, pero hay que transitar un camino. Lógico que consiguiendo clasificar vamos a ir por todo, pero no podemos decir eso hasta no lograr lo primero.

¿Qué espera de su equipo?



Que sea humilde en la cancha, que se entregue, que tenga deseo de gloria, deseo de ganar en todos lados y de salir con esa mentalidad de ganar desde la primer pelota hasta la última. Queremos ser difíciles para todos, ser un equipo fuerte.



¿Encontró buenos líderes?



Sin duda, Santa Fe tiene muy buenos líderes en cancha y ellos nos van a allanar la tarea, y hay jóvenes con muchas aspiraciones, hay un mix de experiencia y Juventud. Esperamos que se dé todo y podamos ser competitivos…

Cuando llegó dijo, ‘que los demás se preparen’. ¿Es su frase de batalla?



Sí, por eso digo lo del león herido. Que no se acerquen mucho, eh, je, je, porque el león es el león, herido o no herido vamos a ir por todo.

Independiente Santa Fe se metió entre los ocho tras golear a Jaguares. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



Ese es el sentimiento que tiene la afición…



Es que el hincha en todas partes quiere ganar, pero este hincha de Santa Fe tiene una historia sobre sus hombros y en su pecho, una historia rica en títulos, es el primer campeón, es campeón de la Sudamericana, no todos pueden ser campeones internacionales en Colombia y Santa Fe lo es, así que vamos a tratar de hacer honor a ello y que los hinchas estén orgullosos de ver a su equipo en cancha.



¿Cómo va el proyecto?



Lo primero era ver cómo estaba el edificio y sobre ese Santa Fe y su plantel construir lo nuestro. Dentro de las posibilidades que hay, hemos tratado de reforzamos en posiciones fundamentales que se fallaron el semestre pasado. Ojalá los que llegaron se acoplen rápido. Lo importante es que tengo un plantel que ya se conocen entre ellos.

Van 4 refuerzos, hablemos de ellos…

​

(José) Aja, no lo he tenido, lo he enfrentado, lo he visto. En el abanico de posibilidades elegimos a José, creemos que nos va a dar una fortaleza en el juego aéreo, como en la parte defensiva; llegó (Geisson) Perea que lo enfrentamos, le agrega a su técnica velocidad, nos da ductilidad y tiene experiencia.

Jeferson Rivas es un '9' goleador de la B, viene con buenos antecedentes y es necesario tener un jugador en esa posición que ayude a nuestro goleador histórico que es Morelo. De José Enamorado, el presidente me pregunto, yo lo conozco, lo tuve en Cali, tuvo poca continuidad, pero nos puede aportar valores en ataque: es rápido, tiene desequilibrio, es talentoso, tendrá que ganarse el puesto, hay varios adelante de él.

¿Qué le hace falta?



No está cerrado, porque no se sabe, hay que esperar contratos, si liberan jugadores, no tenemos posibilidades de elegir y traer al más cotizado, hay que hacer uso de la imaginación, si se da alguna oportunidad que nos puede aportar, se dará, y si no, estamos bien, tenemos un plantel suficiente.

¿A qué van a jugar?



Ojalá que pronto podamos poner en cancha la idea, no es fácil por el tiempo, el clima; van llegando jugadores, faltan días para afinar detalles, pero lo que quiero ver es la actitud, protagonizar los partidos con pelota y sin ella, trataremos de mostrar eso.



¿Y con qué idea táctica?



Siempre hay una estructura base, pero el fútbol necesita variar, por los rivales o las circunstancias de juego. Tratamos de que entiendan que en esas variaciones de los partidos ellos tienen que estar atentos a recibir una orden de cambiar. Básicamente hemos jugado 4-2-3-1 o 4-3-3, pero a veces para encontrar soluciones armamos una línea de 3, lanzamos carrileros, juntamos por el medio 5 jugadores, la estructura no es cerrada.

Usted gano en Ecuador y en Uruguay. Llega con esas ricas experiencias a Santa Fe…



Yo creo que Ignoro menos de lo que ignoraba antes cuando estaba en Cali, la experiencia me hace aprender y ganar nos hace aprender. Ojalá que yo pueda ser merecedor de esta distinción y honor de estar al frente de un equipo tan importante como Santa Fe.



Llega la hora de rugir…



Somos el león herido, pero cuidado con nosotros.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

