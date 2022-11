Alfredo Arias, el técnico de Santa Fe, quedó muy contento con la actuación de su equipo este domingo en El Campín, pese a no haberle podido ganar al Junior, en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales.



Los rojos llevan 13 partidos sin perder como locales en El Campín, pero el empate de este domingo los deja a la espera de que no haya ganador entre Millonarios y Pereira para mantener el primer lugar del grupo A. Estas fueron las reflexiones de Arias en rueda de prensa.

La finalización. Creo que rematamos 22 veces al arco y a puertas fueron muy poquitos, 4 tiros. Estuvimos apurados o erráticos en esa definición, las dos cosas.



El funcionamiento del equipo. Esa era la pregunta. Uno elige si ve el vaso lleno o el vacío. Hoy fue uno de los mejores partidos que jugamos, por eso contesté rápido lo otro. Es verdad que rematamos apurados o erráticos, pero para rematar 22 veces, hay que hacer bien las otras cosas y se hicieron muy bien, es de los partidos que más conforme me voy en el funcionamiento tanto defensivo como en el medio campo, hasta la zona de finalización.

Las quejas de Arias por el arbitraje de Alexander Ospina



El arbitraje. Hay cosas que podemos entrenar y que podemos mejorar. Hay otras cosas que no puedo entrenar y perjudican al equipo de la forma en que se perjudicó. Hace unos cuantos años que estoy en esto y eso fue penal. La duda era si había fuera de lugar, pero eso fue penal. Y la expulsión, que fue tan rápidamente decidida, con la pierna que se marca no es con la que se pisa. Esas cosas, como siempre digo, el fútbol algún día va a llegar a que exjugadores empiecen a arbitrar y se den cuenta de esas cosas. La pierna con la que él ataca al rival es la que no lo pisa, la otra lo pisa sin querer. Hay mil pisotones así en el fútbol, pero la pierna con la que ataca no lo pisa. Si esa hubiera pisado, estoy de acuerdo con la expulsión.

Acciones del partido Santa Fe vs. Junior. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



Qué debe mejorar .Tenemos que mejorar de tres cuartos para adelante la tranquilidad de tener un pase más, de acompañar a nuestro delantero centro, de pisar más el área, como les pedí a Neyder, a Estupiñán, dejamos muy solo a Morelo. Pero hicimos tantas cosas bien hoy que a mí me da orgullo ver a mis jugadores, la recuperación tras pérdida, cada vez que perdimos la pelota parecíamos lobos, atacamos por un lado, por el otro. Y lo otro: hay una elogiable tendencia de dejar jugar, si es duda, dejar jugar, y eso le va a hacer ganar continuidad al fútbol, pero si desde la primera jugada empiezas a perder tiempo. El otro equipo no quería jugar. Capaz que lo estoy inventando y lo imaginé.



Los lesionados. Geisson Perea se sintió en un entrenamiento, lo concentramos, pero no llegó. De Harold Rivera, no pitaron falta, se sacó la clavícula solo, seguramente. Ahora lo perdemos, se tiene que operar. Lo perdemos.



Los cambios de posición. Improvisar no. Tenemos un plantel que es cortito, pero es el necesario, se ha ido haciendo fuerte a través de todas esas cosas. El partido pasado fue el primero que quedamos en superioridad numérica y aprovechamos. Este es el séptimo que quedamos en inferioridad y no perdimos. No es tan fácil y ese es el orgullo que tengo de este equipo. Son jugadores de fútbol que están compenetrados en saber que tienes que pasarla bien acá. Cuando no la tenés, tenés que correr acá. A veces alguno me dice que nunca jugó en esa posición. Te tocó, eres jugador de fútbol. Ellos se han ido adaptando. Echaron a Moreno, puse a Kanté ahí, lo hizo bien, y tiene 19 años y 10 partidos en primera. Me gusta que me digan que juego acá, acá y acá. El jugador tiene que estar preparado y los míos están preparados.

El VAR. Eso va a ir mejorando, porque es saber que allá tienen 1.492 años más, y va a mejorar. Lo que vemos que a veces ni se consulta o tardan 30 segundos, eso no solo es Colombia, es Uruguay también, no sé si es que los roles y las normas no están bien establecidos. Creo que me pasaría lo mismo, capaz que me tomaría 5, 10 minutos. ¿Cuánto se perdió? 6 minutos, ¿No hubo cambios? Hubo diez cambios. Dieron 6 minutos. Y hubo otro VAR. Hay que reponerlos. En eso tenemos que mejorar, que ni Santa Fe ni Arias quemen tiempo desde el primer minuto, y que si se quema se reponga. En algún momento se va a parar el reloj y eso se acaba.



Lo que viene. Vamos a tratar de recuperarnos primero, tuvimos esta seguidilla de los tres partidos, llegamos bastante bien, tuvimos la estrategia de descansar algunos jugadores. No podemos recuperar a Aja, a Harold, tenemos que ver cómo reacciona Perea esta semana, y tenemos que estos tres partidos que quedan, debemos mantener el orden, las ganas de ganar, que no nos gane la ansiedad y tomemos malas decisiones en la zona de definición. Es un grupo muy parejo, tengo mucha fe, el sueño sigue intacto y vamos a tratar de cuidar eso.



DEPORTES

