Alfredo Arias, el técnico de Santa Fe, se mostró muy compungido en la rueda de prensa luego de la increíble derrota de su equipo contra Atlético Bucaramanga, este viernes, en el estadio Alfonso López.

Los rojos estaban arriba en el marcador hasta el minuto 90 y luego, Dayro Moreno anotó dos goles en el tiempo de reposición para darle la victoria a su equipo.



A pesar de la derrota, Arias destacó el rendimiento de su equipo. “Tratando de abstraerme de los últimos minutos, donde nos convierten los dos goles, vi el partido tranquilo, muy orgulloso de lo que estaba haciendo mi equipo y mis jugadores, la valentía de ellos para jugar, asociarse, explotar la velocidad por los costados”, explicó Arias en rueda de prensa.

El análisis de Alfredo Arias de los últimos minutos del partido



Arias lamentó los errores de concentración que le costaron la derrota. “Hay un antes y un después del primer gol de ellos. El funcionamiento bien, tuvimos un buen funcionamiento al principio, después Bucaramanga nos apretó, nos quitó la pelota un poco, hicimos un par de correcciones para el segundo tiempo, arrancamos muy bien y hasta el primer gol de ellos hicimos un buen partido”, dijo.



Sobre si Santa Fe mereció más en este partido, Arias declaró: “Sí, sin duda. También merecimos menos en otros partidos que ganamos. Pero sin duda, merecimos más. Pero no te dan puntos por merecimientos ni te los quitan por merecimientos. El plantel y el cuerpo técnico debemos hacer nuestra mea culpa y encontrar en este partido la solución a los errores, porque fueron dos minutos. De resto, el equipo jugó bien. Y no hemos sacado a colación que quedamos con 10, y que con 10 hicimos bien las cosas. Ellos no mostraban que nos podían llegar”.



A Arias le criticaron los cambios que hizo al final para tratar de sostener el marcador, poco antes de la expulsión de Edwin Herrera. “Aquí hay futbol y pasan esas cosas, jugas un partido 93 minutos y lo jugás mal dos minutos, es sobreponerte a estas situaciones y estar concentrados en las chances que podía tener el rival, vimos a raíz de un córner que nos tiran ellos y nos cabecean franco, ahí yo hago los cambios: estábamos dominando el juego, no vaya a ser que en un córner nos puedan empatar el partido, reforzar esa pelota aérea y frontal”.



Arias insistió en las fallas de concentración que le costaron la derrota a Santa Fe. “Lo hicimos bien, defendimos bien hasta el córner que defendimos mal. Y luego la pelota fruto de un nerviosismo, nos complicamos solos. Hoy nosotros lo controlamos, donde podía pasar la pelota cuando la tenían y donde podía recibir el mejor jugador de ellos, el fútbol. Va a ser difícil levantarnos, pero nos vamos a levantar”.



