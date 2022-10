Mucho menos locuaz que en otras ocasiones, el técnico de Santa Fe, Alfredo Arias, se refirió a lo ocurrido con su equipo en Barrancabermeja, a donde llegó pensando en ser líder y de donde se fue goleado por Alianza Petrolera (4-0).

“Jugamos el peor partido del campeonato, no pudimos ser quienes somos, ni siquiera lo que somos en otros partidos donde vamos jugando mal y ponemos esfuerzo y voluntad para sacar resultados. No puedo hacer un análisis en caliente, pero sé que cometimos varios errores”, dijo Arias.

Alfredo Arias habló del cambio del equipo en cinco días

El uruguayo pasó de la euforia el miércoles pasado a la preocupación por un resultado que, sin embargo, aún mantiene a Santa Fe metido entre los ocho, con 28 puntos, aunque no tendrá actividad en la fecha de entre semana, porque ya anticipó su partido correspondiente a la fecha 17.

➕ "Hoy no vamos a cambiar nada (...) en mi caso cuando hago un cambio es intentando mejorar el equipo" Alfredo Árias, DT de Independiente Santa Fe pic.twitter.com/IgJQUcGMZ7 — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 11, 2022

Ese partido fue el muy sonoro triunfo contra Millonarios en el clásico 308, en el que los azules ganaban 2-0 en el minuto 64 y los rojos le dieron vuelta en apenas nueve minutos.



A Arias le preguntaron, en la rueda de prensa, si la victoria contra Millos los había afectado. El uruguayo fue muy sincero.

Santa Fe vs. Millonarios Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

“Esto no pasa pocas veces en el fútbol, yo he perdido más de lo que he ganado, pero sé que jugando cinco partidos en 15 días y viniendo de un clásico de la manera en que la que se ganó, la emoción cuesta, hoy fue difícil podernos concentrar o estar en este partido. Esto no debe pasar, pero es normal cuando vienes de un partido tan significante como el pasado”, confesó Arias.



