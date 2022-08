Alfredo Arias, técnico de Santa Fe, no ocultó su satisfacción por la victoria de este domingo 0-1 contra el Deportivo Pereira, un resultado que mete a su equipo entre los ocho primeros de la Liga 2022-II.

Sin embargo, el entrenador uruguayo aseguró que aún tienen muchas cosas que mejorar, destacó el trabajo del Pereira y le mandó un mensaje de aliento y agradecimiento a la hinchada. Este fue su balance en rueda de prensa.



La actitud del equipo. “Es lo que tienen los partidos, siempre son momentos, ningún partido se gana de principio a fin ni se pierde. Creo que nosotros hicimos mejor las cosas en el primer tiempo que Pereira y debimos ahí tranquilizar las cosas y ponerlos a ellos nerviosos y al público. Como no se logró, nosotros lo sufrimos y sufrir lo que no habíamos convertido. Pero nosotros siempre fuimos por el partido, si podíamos conseguir ese gol. Por suerte entró Estupiñán y nos dio esta victoria y este gol que para nosotros significa tranquilidad, más que nada”.

Arias reconoció la dificultad del Pereira



El balance tras la victoria. “Yo nunca estoy conforme, va a faltar mucho, igual hoy (domingo) me gustaron muchas cosas de mi equipo y de mis jugadores. Me fui más tranquilo, el día del partido con América, porque vi cosas que me hacían avizorar que podíamos venir de otra manera aquí. En cambio, en los partidos anteriores, si bien alguno lo ganamos, yo no estaba tranquilo. Hoy veo en el equipo cosas que entrenamos. Tenemos que ser más constantes en la atención, la atención de continuar con lo que se está haciendo, repite patrones que se hacen por hábito y eso es lo que quiero ver más en el equipo, que esos patrones se repitan más tiempo”.

Facebook Twitter Linkedin

Pereira vs. Santa Fe Foto: Dimayor - Vizzor Image



La falta de definición en el primer tiempo. “Siempre preocupa no poder hacer todos los goles o alguno más. Capaz que estoy equivocado, Santa Fe hacía más de un par de años que no ganaba acá. El equipo logra algo que si no se logra antes es porque no es fácil, los últimos equipos que vinieron aquí perdieron. Es un buen equipo, está bien entrenado, sabe lo que quiere hacer, y nosotros en la mayoría del partido pudimos controlarlo y superarlo, pero lo sufrimos también”.



Elogios al Pereira. “En caliente se puede cometer errores, pero no quiero dejar de manifestar mi respeto por este equipo, que tenía dos partidos menos que otros que ya habían jugado y tiene los mismos puntos. Estoy conforme y feliz de la victoria, pero sabemos que hay mejorar”.



La posesión de balón. “Apuntamos siempre a que nos gusta la pelota, preferimos tenerla a no tenerla, preferimos que el rival nos remate menos veces que nosotros rematar, protagonizar el partido desde esa tenencia que dársela al rival. Creo que estuvimos arriba del 60 por ciento de posesión, a mí me satisface porque el equipo está cuidando la pelota para tenerla. Después viene el paso siguiente, que es no concretarla o no generar y hacernos peligrosos”.

En qué debe mejorar Santa Fe, según Alfredo Arias



Qué hay que mejorar. “Tenemos que continuar en lo mismo que hicimos bien, corregir lo que hicimos mal, porque hicimos cosas mal, el rival nos pudo marcar, lo que no quiere decir que hayamos defendido mal la última pelota, sino que seguramente presionamos mal, quedamos fuera de balance en nuestra parte ofensiva y eso hizo que nos llegaran fácil un par de veces”.

Facebook Twitter Linkedin

Alfredo Arias, DT de Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe



El panorama en la Liga. “El balance general es bueno, pero nos falta, tenemos que ir en pasos muy lentos, estamos construyendo un equipo que quiere entrar a la fiesta grande. Son 20 partidos, en los últimos 10 es donde los equipos muestran si están para pelear o no”.



El mensaje a la hinchada. “Me ha sorprendido para bien la hinchada de Santa Fe, la falta de resultados en dos semestres seguidos en un grande, un histórica, siempre están, han estado siempre y han alentado y han cantado. El otro día terminamos el primer tiempo perdiendo en la hora con América y la gente empezó a cantar y a cantar. Todo el mundo habla de las cuatro patas, cuerpo técnico, jugadores, dirigencia e hinchada: esa es la pata que a veces nos hace ganar. El otro día llegue al vestuario y les dije: ‘¿Escucharon a la gente? Me da vergüenza que esa gente siga cantando y nosotros perdiendo, hay que salir a ganarlo’. Esa gente va a premiar a los jugadores de esa manera”.



DEPORTES