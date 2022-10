Alfredo Arias, el técnico de Santa Fe, había empezado a jugar el clásico una vez terminó el partido contra Envigado, el domingo, en un encuentro en el que su equipo ganó sin convencer y dejando preocupados a sus hinchas.

Ya en la rueda de prensa posterior a ese juego, Arias comenzó a lanzar pullas que empezaron a calar.



“Jugamos contra un equipo que, según todo el mundo, es el mejor. En algún lado titularon que le queda chica la Liga. Miren lo que escriben ustedes: le queda chica la Liga a Millonarios, ¡je! Espero que los hinchas de mis jugadores me estén escuchando, que vengan, porque lo vamos a dejar todo en la cancha”, dijo entonces.

Arias replanteó el clásico y se quedó con un triunfo enorme



Ese día, Arias reconoció el esfuerzo y la entrega de los jugadores como pieza extra para conseguir los resultados. Y a esos mismos factores apeló para conseguir la victoria contra Millonarios, este miércoles, en un partido en el que fue claramente superado durante 64 minutos, pero que luego resolvió a su favor con buena mano desde el banco.

Neyder Moreno celebra su gol en el clásico. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Arias le dio aire fresco al equipo con los cambios, aprovechó todos los errores que cometió Millonarios y hoy celebra un triunfo muy sonoro.



“No salgo de la locura que hice, jamás lo había hecho”, dijo Arias, en declaraciones a Win Sports +. “Lo sufrimos. Creo los clásicos se juegan y se viven de esta manera, lo dije cuando me preguntaron el otro día qué es lo mejor de mi equipo: mis jugadores están demostrando que no se rinden. Está el otro condimento, salir jugando, asociarnos en el medio, todo eso es verdad, pero si no se tiene el carácter, puede jugar muy bien y no va a llegar”, agregó.



Arias reconoció lo bueno que había hecho Millonarios hasta el 2-0. “Si algo engrandece el triunfo es el rival: Millonarios juega muy bien. Tratamos de llevar un partido parejo, pero después del gol estuvimos nerviosos”, reconoció.

Santa Fe vs. Millonarios Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Cuando le preguntaron por qué Santa Fe no jugó igual desde el comienzo a como lo hizo luego del descuento de Jeferson Rivas, Arias explicó: “Lo de la rebeldía es verdad. ¿Por qué no jugás de la misma manera desde el principio? Porque vas perdiendo 2-0. La rebeldía sale cuando pasan esas cosas, querer hacer algo diferente”.



