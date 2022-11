Alfredo Arias, por primera vez desde que asumió como técnico de Santa Fe, logró repetir formación en dos partidos seguidos. Sin embargo, para el juego del miércoles, contra Deportivo Pereira, otra vez tendrá que barajar.

La lesión del uruguayo José Aja y la suspensión de Geisson Perea por acumulación de tarjetas amarillas obliga a Arias a buscar una defensa nueva para el segundo partido de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2022-II, luego de empatar 1-1 contra Millonarios.

El reporte de Alfredo Arias sobre la salud de José Aja

"La lesión de Aja fue dura y nos golpeó. Aja es muy importante porque nos da fortaleza en defensa y en ataque. Tuvo una fractura y nos vamos a poder contar con él, y a eso se le suma que (Geisson) Perea llega a la quinta amarilla", explicó Arias en rueda de prensa.

El choque entre José Aja y Andrey Estupiñán. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



Arias destacó el nivel de Millonarios y la lucha que dio su equipo para equilibrar las acciones: “No le voy a quitar ni un pedacito de mérito al rival, que juega muy bien y nos condicionó. Así como nosotros pudimos ganar el primer tiempo, Millonarios pudo ganar el segundo”, aseguró.



Sobre el resultado, Arias expresó: “Partido que no se puede ganar, no se debe perder. Yo soy viejo y eso hace mucho que lo decían. Hay que enfocarnos en el próximo partido, recuperar el plantel y ver cómo podemos reaccionar ante las variantes que tenemos que hacer", dijo.

Millonarrios vs. Santa Fe en el clásico. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



El uruguayo destacó el primer tiempo de Santa Fe. "Después de un partido es difícil hacer un análisis certero y seguramente me equivoco cuando lo hago, porque está teñido de total emoción y de lo que uno siente. Pero a mí me pareció, que hicimos un buen primer tiempo, dentro de lo planificado, le salimos rápido a Millonarios, le encontramos la espalda varias veces y yo creo que nos faltó concretar. Tuvimos un par de ocasiones claras que no concretamos”, concluyó.



DEPORTES

