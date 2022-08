Alfredo Arias, técnico de Santa Fe, solamente ha ganado uno de los cinco partidos que dirigió en la Liga 2022-II. Aunque su equipo mejoró en el partido contra América, la falta de definición le impidió sumar los tres puntos y debió conformarse con un empate, este martes en El Campín.

En rueda de prensa, el entrenador uruguayo hizo su balance del juego y destacó los progresos de su equipo, pese a no poder ganar.

Alfredo Arias habló de cómo ha mejorado Santa Fe

“Lo que aspiraba era que el equipo jugara mejor, lógicamente quería ganar, pero el camino siempre es jugar mejor. A veces ganas sin saber cómo, a veces pierdes y sabes que corrigiendo algo, puedes ganar. El equipo hizo un gran partido, errores puntuales no nos permiten llevarnos los tres puntos y jugamos contra un rival que mejoró mucho su actuación con respecto a lo que venía haciendo. No me voy contento porque siempre quiero ganar y más en un clásico, pero si me voy más tranquilo que en las fechas pasadas”, aseguró Arias.



Santa Fe ha mostrado mucha fortaleza en el juego aéreo, pero no ha podido anotar por otras vías. A Arias le preguntaron qué hacía falta para solucionar ese déficit ofensivo.



“Entrenando, corrigiendo, siendo humilde para reconocer los errores propios y de algún jugador cuando los comete. Es un trabajo diario y venía intranquilo en las fechas anteriores, porque no veía reflejado lo entrenado en la cancha y hoy si vi muchas cosas. Cuando América se fue adelante, me pareció muy injusto porque habíamos hecho mucho más por el partido y pudimos hacer uno o dos goles y nos castigaron con pelota quieta”, declaró.

Arias espera que llegue un refuerzo más al club



Arias espera que Santa Fe pueda contratar un refuerzo más para la zona de recuperación en la mitad de la cancha en la ventana para contratar jugadores libres. Versiones de prensa aseguran que Yeison Gordillo podría regresar al club.

Facebook Twitter Linkedin

Yeison Gordillo podría volver a Santa Fe Foto: Mauricio León /EL TIEMPO



“Por momentos en los partidos se empieza a notar que (Carlos) Sánchez necesita a alguien más, incluso si lo tenemos que relevar por cansancio, suspensión o lesiones. Confío en que esta semana llegue algún jugador más y no es fácil la situación del club para adquirir jugadores, por eso mi energía ante la prensa y ante la gente es que entreno a este plantel y estoy seguro de que seremos competitivos”, concluyó.



DEPORTES