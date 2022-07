Independiente Santa Fe logró este domingo su primera victoria en la Liga, al derrotar 1-0 a Cortuluá en El Campín. Sin embargo, muchos de los 10.060 espectadores que llegaron al estadio y de los que vieron el juego por televisión no quedaron contentos con el juego del equipo.

Tras quedar con un jugador menos por la expulsión de Andrey Estupiñán, en el minuto 69, Santa Fe se metió atrás y terminó sufriendo el partido. La actuación del portero Leandro Castellanos y la falta de puntería de Cortuluá evitó que el disgusto del juego se trasladara al resultado.



La defensa que hizo Alfredo Arias de su equipo

Alfredo Arias, técnico de Santa Fe, defendió la actitud de su equipo. “La lectura del partido de hoy es que había que ganar. Veníamos de dos partidos en los que habíamos marcado dos goles, pero nos fuimos no con las manos vacías, pero sí con la sensación de que merecíamos los 3 puntos”, dijo el uruguayo. “Del partido contra Águilas tuvimos un día para corregir. ¿Corregir qué? Cuando hay que defender, hay que defender”, agregó Arias.

Hárold Rivera hizo el gol del triunfo de Santa Fe. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

El DT uruguayo puso por delante, por ahora, la necesidad de ganar por encima del juego del equipo. “Defendimos lo que había que defender, que era el resultado. En el camino uno tiene que jugar bien para merecer el resultado. En el primer tiempo, hasta el gol, fue así, pero en el segundo resignamos por mantener el resultado. Yo y todos los que son de Santa Fe quieren ver mejor a su equipo y seguramente van a poder verlo, pero también lo quieren ver ganar”, aseguró.



Arias comenzó el partido con una defensa de cuatro, pero luego hizo retroceder a Carlos Sánchez. Sobre esa modificación, esto explicó el DT: “Hemos cambiado en todos los partidos la estructura y he tratado de convencer a mis jugadores de que debemos acoplarnos no solo a lo que queremos, sino también a lo que el rival hace en el partido. Arrancamos de una manera y no encontrábamos salida, pero apenas pasamos a una línea de tres, ahí encontramos más juego. Tras la expulsión nos quedamos muy atrás”.

El aporte de los suplentes de Santa Fe en este juego



El uruguayo espera que los jugadores que por ahora son suplentes en Santa Fe aporten mucho para la campaña del equipo.



“Los equipos que funcionan bien se arman de afuera para adentro, porqué vos necesitas esos de afuera en algún momento. El fútbol no se arranca y termina con 11, menos en un campeonato, y en Colombia mucho menos. Estoy muy contento con la actitud de los jugadores que se están quedando en banca porqué están mostrando lo que necesita un grupo, humildad y solidaridad”, concluyó.



