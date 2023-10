¿A lo Dudamel? Alfredo Arias se queja del VAR, celular en mano, tras derrota del DIM

Independiente Medellín, que se ilusionaba con ganar la Copa Colombia, acabó en un doloroso fracaso que tiene sufriendo a sus hinchas. Quedó eliminado en cuartos de final, tras perder contra el Cúcuta Deportivo en lanzamientos desde el punto penalti.

El DIM había ganado en la ida en el estadio General Santander, con gol de Luciano Pons, y se creía que la clasificación era un trámite por el hecho de cerrar la serie en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, el Cúcuta, que ha tenido que remar desde muy atrás para llegar a la semifinal, y que ya había sorprendido al Junior al sacarlo en cuartos de final, le ganó al Medellín 1-2, con tantos de Jefry Zapata y Joider Micolta. El 0-2 le daba el cupo directo, pero un tanto de Yulián Gómez llevó la serie a los lanzamientos desde el punto penalti.



Cúcuta no falló ninguno de los cinco cobros. En cambio, el portero ‘motilón’, Ezequiel Mastrolía, detuvo el último penalti, ejecutado por Diego Moreno. Así, el único sobreviviente de la B logró una histórica clasificación a semifinales. Nunca había llegado a esa instancia: lo más lejos fue en 2010, cuando alcanzó los cuartos de final.

La polémica: Alfredo Arias se quejó del VAR

La jugada estuvo marcada por la polémica, por un supuesto adelantamiento del portero Mastrolía. El VAR, encabezado por Never Manjarrés, determinó que no había nada irregular y el juez Héctor Rivera dio por terminado el partido.



La decisión de los jueces no dejó para nada conforme al técnico del Medellín, el uruguayo Alfredo Arias, quien, celular en mano, apareció en la rueda de prensa para demostrar, con una fotografía, que el arquero se había adelantado.



“Acá tengo una foto, que debe ser la misma del VAR, en la que se ve que el arquero tiene los dos pies fuera de la línea”, dijo Arias. “Lo que me molesta es que el árbitro y el que está al lado, puede ser que no lo pueda apreciar. Pero la herramienta que les han dado, que es el VAR, cuando no llama y dice esto, me parece gravísimo”, agregó.

☀☕¡Con celular en mano Alfredo Arias, técnico de Medellín, habló en la rueda de prensa sobre un adelantamiento del arquero del conjunto ‘Motilón’ en el último cobro del ‘Poderoso’!#PrimerToque pic.twitter.com/a7nT270Dku — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 6, 2023

“¿Cómo pueden justificarlo los que están en el VAR? Esto ya raya en la ineficiencia, la incompetencia, y nos cuesta una clasificación. No pueden trabajar más”, aseguró el DT uruguayo.



Antes, el propio Arias había dicho que lo sucedido era culpa de ellos mismos. “Tenemos que hacer los análisis objetivos de por que hoy perdimos el partido, no voy a caer en la fácil de decir que los penales son una lotería, no, nosotros perdimos el partido”, sentenció.

¿Acertó el VAR en la jugada que clasificó al Cúcuta?

La cuenta @ElVARCentral publicó en X (antes Twitter) una imagen en la que se ve que Mastrolía alcanza a tener los pies rozando la línea en el momento en que cobra Moreno, lo que les daría la razón a los jueces.

¡A lo Dudamel! 📲 Alfredo Arias se quejó en rueda de prensa contra el VAR y reclamó un adelantamiento del portero en el último penal. ¿Tenía razón en su reclamo? Pasamos a analizarlo detalladamente bajo la lupa del VAR ➡️https://t.co/BPVc3kRaxh — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) October 6, 2023

El reclamo de Arias hizo recordar uno que hizo en su momento Rafael Dudamel, entonces técnico del Deportivo Cali, después de un partido contra Atlético Nacional.



En 2021, Cali quedó eliminado de la Copa Colombia en semifinales, tras perder 1-0 con Nacional en Medellín. Habían empatado 2-2 en Palmaseca.



En la rueda de prensa, Dudamel se presentó con una tablet, en la que mostró lo que él consideraba que era un penalti a favor de su equipo, por una mano que, según él, el árbitro de ese juego, Carlos Ortega, le había dicho que no existió.

Ojo con las declaraciones de Rafael Dudamel: asegura que el árbitro Ortega dijo que la pelota NUNCA pegó en el brazo del jugador de Nacional…Fue evidente el error del VAR que ROBÓ un penal claro al Deportivo Cali…Directivos…¿hasta cuándo nos van a robar? pic.twitter.com/gHHJG4hPe3 — FZ (@ChescoZucco) October 22, 2021

DEPORTES

Más noticias de Deportes