'Pulpo' Viera, otra vez en una clínica y con cuadro de salud incierto

Alexis Viera, el exarquero del América, está en una clínica de Cali y a la espera de saber qué infección lo aqueja.



Viera informó en sus redes sociales que pronto explicará lo que le pasa, pues por el momento no entiende qué le pasa.

"Una vez más me toca estar internado por una posible infección que todavía no han podido encontrar de donde es . Una adversidad más que la vida me apuesto en el camino. No tengo mis mejores fuerzas pero si tengo mi mejor actitud. Espero que lo veas", escribió en su cuenta de Instagram.



Hace cinco años, Viera fue asaltado y perdió la movilidad en las extremidades inferiores, algo que ha venido recuperando.



