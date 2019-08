Goleada desata crisis en el DIM: su técnico habría renunciado

Tras la goleada en el clásico, el técnico Alexis Mendoza puso su cargo a disposición del Medellín. El técnico barranquillero habría renunciado, pero los directivos lo quieren convencer de continuar.

Las malas noticias no cesan en el Deportivo Independiente Medellín, tras haber sufrido la tercera derrota consecutiva a manos de Atlético Nacional, con goleada por 5-2, en el ‘poderoso’ podría darse un cambio de timonel en las próximas horas.



Minutos después del clásico antioqueño de este domingo, Mendoza habría renunciado a su cargo. Las cuatro derrotas sufridas este semestre, sumado a la nómina corta y la posible salida de Didier Moreno, serían los motivos por el que el barranquillero decidió poner su cargo a disposición.



Sin embargo, la junta directiva del equipo rojo de Antioquia le habría pedido calma y que reconsiderada su decisión. Por ahora, Futbolred no ha podido contactarse con fuentes del club para recoger alguna declaración al respecto.



En la rueda de prensa, Alexis Mendoza comentó que “tengo pena con la directiva y con la afición, nunca nos imaginamos estos. La forma en la que planificamos el partido mano a mano. No pasa desapercibido la tercera derrota en línea, tengo que evaluar para invertir esta situación”, dejando entrever lo que minutos después trascendió.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín