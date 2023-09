Bucaramanga perdió 2-0 en su visita al Independiente Medellín, en la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2023. El club santandereano completó seis partidos sin ganar y esa mala racha provocó la renuncia del entrenador Alexis Márquez.

En la rueda de prensa posterior al partido en el Atanasio Girardot, Márquez anunció su salida.

(Shakira recibe feroz ataque laboral: 'Era tacaña... no saben lo que sufría Piqué')('El cantante del gol' quedó mal en transmisión de Junior vs Tolima: grave equivocación)

Lo había hablado

“Es algo que yo había hablado con los muchachos en el entretiempo y termino de hablarlo ahora con el presidente y la situación mía con la institución no es cómoda. Ya hablando directamente con él (presidente del Bucaramanga), yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos insistieron en que no lo hiciera”, dijo.



Y agregó: "“Pese a todo lo bueno que se ha conseguido y de lo bueno que se ha trabajado con el grupo de jugadores, uno tiene que ser consciente en qué momento uno tiene que dar un paso al costado".



El DT dijo que se iba tranquilo porque lo entregaron todo por el grupo de jugadores y la afición.



“Yo quiero que ellos estén tranquilos, agradecerles por la entrega día a día de los entrenamientos, de la competencia, que no salgan las cosas a veces duele y más con un grupo de jugadores que están tan entregados por resultados, pero nosotros estamos en una posición que si no hay resultados es muy difícil sostenerse. Estamos en una ciudad donde cada vez el ambiente se torna más hostil, no sólo para los muchachos sino también para nosotros, y sé que dando el paso al costado, se quita un poco el peso que se va a tener sobre ellos. Este es el fútbol y agradecer a los muchachos por toda la entrega que han tenido”, sentenció.

(Entorno de Jenni Hermoso confirma 'presiones' posteriores al beso de Rubiales)