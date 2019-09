Sale otro técnico de la Liga: Alexis García no sigue con el Pasto

Alexis García anunció este domingo que no sigue como técnico del Pasto. El entrenador hizo el anuncio luego del partido contra millonarios, que perdió 2-1.

García anunció que toma la decisión por problemas personales. "Tengo un problema personal que tengo que resolver.Tengo que darle prioridad a mi familia", dijo el entrenador.



"Me voy triste, no arregle esto, era para llegar otra vez a instancias finales. Se me fueron 7 titulares y eso no es fácil. Ahora tenemos un equipo sólido, bueno que clasificó a semifinales de la Copa. Estoy contento, aprendí cosas grandes", agregó García.



El entrenador negó que ya tenga una oferta para dirigr a Equidad, equipo en el que ya estuvo como DT. "No tengo ofertas. Voy a vivir en Bogotá y voy a desempeñar el papel prioritario de mi vida que es ser padre y esposo", dijo.



DEPORTES