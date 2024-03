Alexis García estalló contra juez de Equidad vs. DIM: 'Tengo miedo para lo que viene'

Equidad perdió un invicto de 24 partidos como local este viernes, en un polémico partido contra Independiente Medellín. La victoria del DIM por 1-2 lo metió en el grupo de los ocho primeros de la Liga.

El juego estuvo marcado por un mal arbitraje de Carlos Ortega, que sancionó un penalti a favor del visitante por una falta que nunca existió y dejó de pitar al menos uno más a favor de los locales.

Tras la derrota, el técnico de Equidad, Alexis García, explotó como muy pocas veces lo hace y se quejó no solo del mal trabajo de Ortega, sino que denunció que había maltratado a los jugadores de su equipo.

“Para mi juicio, faltó un buen arbitraje. De eso no quería hablar. Hace años no hablo de eso porque se la cobran a uno después. Un día un árbitro me lo dijo: ‘Te estoy cobrando lo que dijiste en la rueda de prensa’”, comenzó García.

“El penalti que pitan en la primera jugada es infame. Después, hay una peor, un codazo a Lloreda que no pitan. Eso define los juegos. Yo no voy a demeritar al Medellín, se defendió bien, se encontró dos goles en jugadas aisladas, una, en un penal que les dan que no es, y luego en un contraataque. Ahí ganó bien el juego, le permitieron todo lo que quisieron”, agregó.

“Te digo la verdad, en este momento tengo mucho miedo para lo que se viene. Tengo mucho temor. Cuando vi el árbitro que nos iba a pitar, dije ‘Está jodida la vaina’. Tengo mucho miedo”, insistió Alexis.

García se quejó de que Ortega, además, no repuso todo el tiempo que se perdió. “A Medellín le permitieron todo, dieron seis minutos y casi no los terminan. Yo me acuerdo que decían que La Equidad hacía tiempo, que se quejaba mucho. No entiendo la falta de coherencia en los comentarios, la falta de coherencia en algunos arbitrajes”, recalcó.

En un momento de la rueda de prensa, Alexis sacó su celular, recordando lo que hizo alguna vez Rafael Dudamel cuando dirigía al Cali y apareció con una tablet, y dijo que en él tenía grabadas todas las jugadas polémicas en contra de su equipo.

“Alguna vez un técnico trajo in iPad. Yo soy más pobre y traje el teléfono con las jugadas grabadas aquí. Si alguno la quiere mirar, se las muestro para que vean de qué estoy hablando. Lo de hoy me pareció tenaz”, agregó.

Alexis denuncia maltrato de Carlos Ortega

Alexis denunció que Ortega maltrató a sus jugadores. “En esto tiene que haber respeto. Mis jugadores terminaron el primer tiempo con la cara desfigurada de la piedra, se tenían que morder la lengua por el maltrato que el tipo les da. No un jugador, los 11 jugadores estaban desesperados por el maltrato. Creo que en el fútbol, cuando se habla tanto del árbitro, es porque no funcionó alguien. No digo solo el árbitro. ¿Y el VAR? El penalti que dan es una grosería, después el que le hacen a Lloreda, el que le hacen a Viveros, la patada que le dan a Camacho a partirlo, la tengo grabada”, mostró.

El arquero de Equidad, el uruguayo Washington Ortega, también habló del comportamiento de Ortega.

“La verdad, me fue muy difícil. Cuando entré en el segundo tiempo, el árbitro me miraba, me miraba. Yo le decía: qué pasa. Los equipos chicos no pueden hablar nada, son los que hacen tiempo, nos que cuando les pegan no pueden opinar. Es muy difícil. La verdad, no me pude concentrar en el partido. No entiendo el trato, no sé por qué. Hay que hacerse responsable. Seguramente quieren equipos en los ocho que sean grandes, que se lo ganen”, dijo el uruguayo.

Cabe recordar que Ortega estuvo siete fechas sin pitar en la Liga. Había sido designado para el juego de la segunda fecha entre Fortaleza y Patriotas, el 31 de enero, y solo volvió a pitar en la décima, el primero de marzo, en el partido entre Deportivo Cali y Once Caldas.

