Alexis García: 500 partidos forjando el presente y futuro de La Equidad

Alexis García lleva, mal contados, 42 años metido en el fútbol. Es el segundo jugador con más partidos disputados en toda la historia de la Liga: entró a la cancha en 723 ocasiones, solo superado por el histórico zaguero Gabriel Berdugo, que actuó en 733 encuentros.



No contento con una brillante carrera que lo llevó a la Selección y que le permitió ganar la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional, empezó una también ya larga carrera como entrenador en el Once Caldas, en 1999, un año después de haber colgado los guayos. Profesionalmente, porque hoy, a los 61 años, sigue desplegando talento en canchas aficionadas.



Tras pasar por varios equipos (Nacional, Centauros de Villavicencio, Bucaramanga y Pereira), García decidió aceptar, en 2006, una oferta de un club emergente del fútbol capitalino, con una trayectoria importante en torneos aficionados de Bogotá, pero que apenas comenzaba su camino en ese mundo aparte que es el torneo de ascenso: La Equidad.



Con la llegada de Alexis a Bogotá, cambiaron muchas cosas en el equipo. Les dio mentalidad de grande, pasaron de largos viajes en bus a desplazarse en avión y así, el equipo empezó a tomar vuelo: a finales de ese mismo 2006, La Equidad consiguió el ascenso a primera división.



(Lea también: 'Byron Castillo es colombiano': ¿Ecuador, fuera del Mundial? Lo último)



Un año después, y tras corregir errores del primer semestre que dejaron al equipo en un último lugar al que nunca regresó mientras él estuvo en el banco, llegó a su primera final, que perdió contra Nacional. Y luego, en 2008, logró otra corona, la primera edición de la nueva Copa Colombia, en la que le ganó al Once Caldas.



La Equidad es la casa de Alexis García, literalmente. Y aunque estuvo siete años por fuera, en los que dirigió a Junior, Fortaleza, Santa Fe y Pasto, el legado que dejó sigue vigente. Volvió en 2020 y de nuevo está en los cuadrangulares semifinales.



El partido de este jueves, contra Deportes Tolima en Techo (7:30 p. m., con señal de Win Sports +) es el número 500 de la carrera de Alexis con La Equidad, contando torneo de ascenso, Liga, Copa Colombia y Sudamericana. Todo un mérito, y más cuando lo hace en un club que no es de los históricos del fútbol local. El panorama para llegar a la final no es fácil, pero García tiene todo el respaldo para seguir soñando.



¿Qué significa estar tanto tiempo al frente de un equipo como este?



Una credibilidad en lo que uno trabaja, es también hacer algo anormal en el fútbol y en este país que es tener proceso y es además mostrar el amor por una institución en la que me formado y he formado yo también.



¿Cómo era La Equidad en 2006, cuando llegó la primera vez?



Era un equipo muy famoso en el torneo del Olaya, que tenía poca aspiración y poco suceso en la B. Con el presidente de esa época, el doctor Clemente, llegamos a un acuerdo para hacer un equipo con mentalidad de grande, no escatimar en las cosas esenciales, generar un sentido de pertenencia, rejuvenecer el equipo, que era muy veterano, y empezar a formar. Esa tarea de conseguir jugadores fue dando resultados y en ese primer año conseguimos el ascenso.

Alexis García, recién llegado a La Equidad, en 2006. Foto: Archivo EL TIEMPO



Salvo el primer año, que el equipo fue último en el primer semestre, La Equidad no ha tenido problemas de descenso. ¿Cómo mostrarles a otros clubes que llegan de la B ese camino para no tener esa angustia y para pensar en cosas más grandes?



Es el orden, tener una visión clara y tenerle fe ciega y serle fiel a esa visión, cómo recorrer el camino, generar sentido de pertenencia, mejorar la institución. Al menos mientras yo he estado, La Equidad nunca ha perdido ese norte. Lo más cerca que ha estado fue cuando yo volví, en 2020, que el equipo estaba a 10 puntos del descenso otra vez. Retomamos el camino y hoy el equipo está en una circunstancia buena y generalmente ha clasificado a torneos internacionales, que es la visión que tenemos.



(Lo invitamos a leer: Sebastián Villa: con pedido de detención, juega y anota golazo con Boca)



La Equidad ha estado peleando finales, estuvo a un penalti de ser campeón. ¿Qué les ha faltado para ganar la Liga? La Copa Colombia ya la ganaron en 2008.



Para la Liga nos ha faltado un poquito de suerte y jugar en nuestro propio escenario. Cuando fuimos a penaltis contra Nacional en 2011 jugamos en Techo, que fue la única vez. Contra Nacional en 2007 y contra Junior en 2010 jugamos con toda la afición visitante en contra, jugamos en El Campín y ahí por la taquilla resignamos jugar en nuestro escenario habitual y ahí, aunque uno no crea, le da ventaja al rival.



¿Se puede hablar de que La Equidad ya tiene un estilo de juego, una escuela, una manera de jugar?



La verdad, sí. Cuando yo me fui, el equipo cambió, jugó bien, a ratos jugó mal, pero no jugaba a lo que juega La Equidad hoy en día, un equipo que recuperó el ADN de lo que ha sido la institución desde que la conformamos nuevamente, la gente sabe a qué juega, para bien o para mal, para criticarlo o para elogiarlo.



Justamente, a La Equidad le critican mucho el juego a veces, pero consigue los resultados. Que a veces pega mucho, que no gusta. ¿Qué les diría?



La gente está para escuchar cosas que son reales. La Equidad en el torneo fue el equipo que más remates hizo al arco contrario (N. de la R: 98, los mismos que Millonarios). Lo único que les diría es que lo vean jugar, hablan sin verlo jugar, la mayoría de gente no lo ve jugar. Además, en Colombia hay un problema que hay que mejorar, acá no se comenta el fútbol sino que se comenta a un equipo, a un equipo determinado, no comentan un partido sino un equipo únicamente, y con eso se manejan verdades a medias. Vean al equipo, que se den gusto. Eso tampoco nos afecta en gran medida.

Alexis García era el técnico de Equidad cuando ganó la Copa Colombia en el 2008. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Ha promocionado varios jugadores, incluso algunos que llegaron a Selección, como Santiago Arias, Jherson Córdoba, Diego Valoyes. ¿Cómo ha sido ese trabajo de promoción?



Ha sido parte de la visión, formar jugadores, formar personas, la institución como cooperativa, como aseguradora, tiene unos valores muy claros. Es tan clarito eso que el equipo saca uno o dos jugadores, como también se fue Pacheco, como se han ido otros jugadores que han tenido el espacio para crecer.



(Además: Piqué y Shakira: 'duro' video de su 'último adiós', el fin de semana juntos)



En este tiempo La Equidad creció como institución e incluso tiene una sede propia.



Ha sido muy lindo, un apoyo irrestricto, total, ha habido credibilidad. Esta sede era un sueño que yo tenía dibujado cuando quedamos campeones de la B. Cuando pasó eso el presidente me pidió unas palabras, yo saqué mi hoja y yo tenía dibujado lo que acá hay hecho, eso es lindo porque la visualización trae la consecución de los sueños. Siempre ha habido un respaldo total a todo lo que hemos generado acá.



De todos los equipos que ha tenido, 500 partidos dirigidos, ¿cuál es el que más le llenó?



Ahí tengo una frase de político: me han llenado todos porque los he formado yo. El equipo que tengo ahora es una familia en todo el sentido de la palabra: se quieren, se respetan, hace caso. Como no podemos traer los mejores jugadores, traemos las mejores personas. Eso es clave, este equipo cree en su trabajo y escucha muy poco lo de afuera. Somos alérgicos a los malos comentarios, nos centramos mucho en lo nuestro.



¿Cuál es el aporte de Stalin Motta, a quien también tiene desde que La Equidad estaba en la B?



Es un estandarte. Stalin es ejemplo en todo, es un profesional, que ha crecido con la institución y tiene un sentido de pertenencia especial. Va a ser técnico de este equipo muy pronto, cuando él decida retirarse, porque es un hombre que se está preparando. Como persona da ejemplo, es el primero que llega, el último que se va, es el jugador que más se prepara, entiende la posición en la que está, lo respetan.

"Como no podemos traer los mejores jugadores, traemos las mejores personas. Este equipo cree en su trabajo y escucha poco lo de afuera. Somos alérgicos a los malos comentarios". Alexis García, técnico de La Equidad.



¿Qué le falta por conseguir con La Equidad?



El título de Liga es una tarea pendiente. Hemos estado muy cerca en muchas ocasiones. Generalmente clasificamos a los ocho y hemos estado en tres finales. Ese es el título al que le estamos apostando. Nos están faltando los goles y los goles valen mucho dinero. Acá se maneja la economía de una manera muy racional, se maneja de acuerdo con la economía del país. Es el equipo de las cooperativas del país y el manejo es demasiado concienzudo y medido para que las cosas funcionen a mediano y largo plazo.



(Le puede interesar: Egan Bernal le responde a Gustavo Petro por polémica de su nacimiento)



¿Qué hace tan especial a La Equidad para permanecer tanto tiempo allí?



En La Equidad yo he sido feliz, y regularmente se ha hecho la visión que yo he tenido, eso me ha dado continuidad, he sido mucho más coherente mi pensamiento con lo que es la institución. Me ha permitido hacer cosas buenas. También me he equivocado y no me han fustigado, me han dado continuidad. Por ejemplo, en Santa Fe hice el 60 por ciento de los puntos y me sacaron, ese no es un puntaje para sacar a un entrenador, pero bueno, tocó salir. En La Equidad no me hubieran sacado con ese puntaje y habría mantenido un proceso como el que se ha logrado. En La Equidad hay una coherencia, muy buena comunicación y una visión clara y por eso soy feliz acá. Disfruto de todas las cosas que se hacen, festejamos los logros, lloramos las tristezas, pero nos mantenemos unidos y eso es fundamental. Acá hemos hecho historia y esperamos seguirlo haciendo hasta donde se pueda.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc