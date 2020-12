Alexis, molesto: 'No solo perdimos la final, perdimos la Libertadores'

Alexis García estaba muy molesto con su equipo en la rueda de prensa tras la semifinal contra Santa Fe. Equidad estuvo muy cerca de conseguir una inédita clasificación a la Copa Libertadores y perdió el partido, el cupo a la final y la casilla a ese torneo.

Equidad volverá a jugar la Copa Suramericana, en la que ha participado en cinco ocasiones y en la que en 2019 alcanzó los cuartos de final. "Para la Suramericana necesitamos reforzarnos, necesitamos otro ropaje, un equipo más fuerte para eso", señaló el DT.



"No es un buen momento, cuando uno pierde nunca está bien", dijo García. "Me parece que fue un partido parejo. Santa Fe nos controló en el primer tiempo, jugamos pésimamente. En el segundo nosotros tuvimos un control, empatamos el juego y tuvimos para irnos arriba. pero tuvimos desinteligencias atrás y eso nos costó para haber empatado el partido", agregó.



El técnico de Equidad estaba muy molesto por la jugada que terminó en el gol de Patricio Cucchi y con él, la derrota en la semifinal. "Se pierde en la pelota quieta, fuimos muy inocentes, muy mal parados, nada de lo que entrenamos. Dejamos una zona despoblada para el gol de ellos y por eso perdimos", explicó.



García se lamentó por lo sucedido. "Creo que no solo se pierde la final, se pierde la Copa Libertadores por un punto. No sé si no percibían lo que estábamos jugando".



