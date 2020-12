'Conocemos el ADN de Atlético Nacional': Alexandre Guimaraes

Atlético Nacional presentó este viernes, en conferencia de prensa virtual a Alexandre Guimarães como su nuevo entrenador para el plantel profesional 2021. El brasileño nacionalizado costarricense llegó esta semana a Medellín, donde está realizando reuniones con los diferentes departamentos internos de la institución.

"Para mí es un honor y un orgullo pertenecer a esta familia verdolaga que es tan grande en Colombia y en todo el mundo", detalló el entrenador al recibir el buzo del club antioqueño con sus iniciales.



Sobre el cronograma de trabajo, los jugadores de la actual plantilla se encuentran en vacaciones hasta el 15 de diciembre donde deberán presentarse en la sede deportiva de Guarne para arrancar la pretemporada.



Además, los jugadores que están a préstamo en otros clubes y hayan terminado competencia, deberán presentarse ese día y a medida que terminen sus respectivas participaciones lo deberán hacer.



Habrá dos pausas por fiestas de navidad y año nuevo y la idea de Guimarães es tener el plantel seleccionado para el 3 de enero, fecha en la que comenzará la última fase de la pretemporada.



“Primero debo conocer el entorno con la gente del club, nuestras ambiciones son las máximas, conocemos el ADN de Atlético Nacional, debemos ser un ejemplo de liderazgo y solo queda trabajar y arrancar la competencia el próximo año. He visto que hay un gran compromiso con la plantilla de Nacional, ellos conocen que debemos hacer todo para volver a ser campeones. Queremos que estos jugadores representen lo que la hinchada quiere, ser comprometidos y muestren buen juego”, indicó el ex técnico de América.



En esta rueda de prensa virtual asistió el presidente del club Juan David Pérez y el gerente deportivo Francisco Nájera. Sobre los criterios para la elección de este nuevo entrenador, Nájera detalló que “tuvimos cuatro filtros, con varios ítems donde definimos las posibilidades para ser el nuevo entrenador. Con los nombres concretos analizamos sus componentes de juego, logramos identificar el candidato idóneo, luego pasó una serie de reuniones, para confirmar el entrenador, estamos muy contentos de contar con el profesor Guimarães".



Por su parte, Juan David Pérez resaltó que “Es un honor presentar a Alexandre Guimarães como nuevo entrenador de Atlético Nacional. Su cuerpo técnico estará llegando en los próximos días. Venimos revisando la nómina y a partir del consenso con el cuerpo técnico, perfilaremos nombres. No tenemos mucho tiempo, dependemos del mercado. Ojalá tuviéramos el plantel definido para el primer día de trabajo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8

