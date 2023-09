Deportes Tolima logró un sufrido empate 1-1 contra Independiente Medellín, uno de los punteros de la Liga Betplay II 2023, y aunque no es suficiente para salir del sótano de la tabla, ayuda a la hora de la motivación.

Y lograr ese objetivo de recomponer el camino parecía ser tarea de Alexandre Guimaraes, ex DT de América y Atlético Nacional y un estratega con reconocimiento y respeto de parte de los jugadores, quien ha estado relacionado con el club. Sin embargo, todo habría cambiado en las últimas horas.

Guimaraes, lejos del Tolima

Alexandre Guimaraes

Todo iba bien e inclusive se habló de un posible debut de Guimaraes, en Ibagué, contra Envigado, pero en las últimas horas ese acuerdo, que parecía seguro, de repente se cayó.

Así lo informó el periodista Mariano Olsen: "Confirmado. Se cayó la llegada de Alexandre Guimamaes al Deportes Tolima", dijo.



"¿Y cuáles fueron las razones? "Diferencias económicas e impositivas relacionadas con el salario del entrenador frustraron la inminente vinculación", añadió.



CONFIRMADO

Se cayó la llegada de Alexandre Guimamaes al Deportes Tolima.

Diferencias económicas e impositivas relacionadas con el salario del entrenador frustraron la inminente vinculación. — Mariano Olsen (@olsendeportes) September 15, 2023

No sería la primera vez que Guimaraes no puede finalizar un acuerdo por temas de dinero. Ya le habría pasado con el América.

Lo cierto es que si finalmente no llega al Tolima, aún le queda al club la carta de Leonel Álvarez.

