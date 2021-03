Guimaraes destacó la paciencia de Nacional en Bogotá

Atlético Nacional logró un triunfo en Bogotá sobre Millonarios que lo puso en el liderato de la Liga I-2021, el conjunto verdolaga no se desesperó tras el gol del local y con paciencia pudo remontar y pasar al frente en el marcador a pocos minutos de terminar el partido. El técnico Alexandre Guimarães manifestó la alegría por el resultado y en especial, porque el equipo está logrando triunfos en partidos bisagra.

“Veo la evolución en el equipo con respecto a los conceptos que hemos trabajado. Los rivales también juegan, en este partido fue un conjunto de todo. Al comienzo no le encontrábamos la vuelta porque la cancha estaba muy seca, pero después de los 15 minutos nos metimos al juego, generamos una opción y luego tuvimos que adaptarnos porque tanto Sebastián Gómez como Andrés Andrade salieron por prevención y de ahí en adelante, tuvimos la convicción para conseguir un resultado”, resaltó.



Sobre una de las claves para llevarse el encuentro, el estratega brasileño indicó que “el cambio de izquierda a derecha de Alex Castro no se lo esperaban ellos, luego llegaron los goles con las llegadas de Baldomero (Perlaza), la llegada de Vladimir (Hernández), logramos una victoria en un clásico y para toda la confianza que estamos generando fue importante”.



Además, “sufrimos el partido cuando no pudimos controlar el juego, aparte de esto viene la reacción tras el gol que nos marcó Millonarios y es algo que los equipos que buscan pelear los torneos los tienen que hacer, es algo importante poder adaptarnos para jugar los 90 minutos”.



Finalmente, el técnico enfatizó que “en el primer tiempo tuvimos más la pelota, cuando ellos no tienen la pelota sufren y cuando agarramos la vuelta al partido, pudimos ser más penetrantes, pero todo pasa por las decisiones que toman los jugadores en la cancha”.



