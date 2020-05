Guimaraes saldría como DT de América si no se baja el sueldo

El ciclo del técnico brasileño Alexandre Guimaraes en América podría llegar a su fin. El entrenador confirmó que su contrato fue suspendido, en medio de la actual crisis por la pandemia del covbid-19, mientras que desde el club escarlata dicen que la decisión depende de una reducción salarial del DT.

Según fuentes escarlatas, el DT se fue del país a mediados de marzo, coincidiendo con la entrada en cuarentena en Colombia, y en estos meses le han pagado su salario completo, hecho que generó incomodidad en el club, al ver que otros entrenadores se han reducido su salario y él no.



Por esa razón le suspendieron el contrato, que se vencía a finales de junio. Las partes están dialogando, entre el presidente del América, Mauricio Romero, y el representante de Guimaraes, en espera de poder llegar a un acuerdo, que sería que el DT se bajara el sueldo en un 50 por ciento, según informan algunas fuentes.



Sin embargo, la situación estaría en un punto crítico y todo apunta a que el entrenador no seguirá en el equipo escarlata.



La decisión final se tomara a más tardes el 15 de junio. Mientras tanto, a las oficinas del club ya empiezan a llegar hojas de vida de otros técnicos.

En la entrevista con el Supercombo del Deporte de de Cali, el entrenador reveló: "Nos sorprendió mucho la suspensión del contrato por parte de América, nos cogió fuera de base esa decisión, las formas no nos gustaron"



Guimaraes llevó al América a ganar el título del torneo finalización del 2019.



