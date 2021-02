Guimaraes: elogios para su Nacional, y dudas con el VAR

Alexandre Guimaraes, DT de Nacional, quedó satisfecho por lo mostrado por su equipo en el empate 2-2 contra Nacional. Destacó la capacidad de sus dirigidos para afrontar el juego y consideró que de no ser por el VAR, lo justo hubiera sido el triunfo verdolaga, por el gol anulado a Jarlan barrera.

Defensa: "El partido no lo sufrimos, fue prácticamente nuestro. El equipo se adaptó bien a lo que queríamos hacer debido a la ausencia de Duque. Hicimos un partido de los mejores que hemos hecho hasta ahora, en su totalidad. El rival tuvo una gran anotación y luego convierte en una distracción nuestra. Lo que estamos haciendo defensivamente ha ido mejorando... Salgo conforme con la evolución" .



Un solo punta: "Era algo que infelizmente tuvimos que hacer para no forzar a Jefferson porque lo queremos entero para la Copa Libertadores. El grupo hizo muy buen partido y entendieron lo que teníamos que hacer al tener una sola referencia. Y el juego interior estuvo bueno".



VAR: "La verdad es que nos extrañó mucho porque si está la situación, si hay duda, para eso está el VAR. Viendo la repetición, a nuestro criterio no hay mano. Son decisiones, el VAR a veces da o quita. Lo que más me interesa es ver el progreso del equipo".



Cambios: "Queríamos dar velocidad sobre la izquierda, tanto aí que el DT rival entra a Quiñones por Arrieta, por la intimidación de Castro por esa banda. La otra sustitución fue por Rovira con amarilla. La otra, Vladimir hizo buen partido. Era el momento de cierre y pasó lo que pasó.

Goles recibidos: "Capacidad del rival, de hacer penetración porque la jugada fue perfecta. El segundo gol es distracción en un último balón".



Justicia: "No sé, creo que la jugada de la invalidación de Jarlan hubiera sido más justo. Pero el fútbol es de aprovechar las oportunidades. Salimos con un empate acá que reafirma nuestro juego y que al mismo tiempo al rival lo sigue dejando en situación incómoda".





