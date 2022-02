La Comisión Arbitral anunció este viernes los jueces designados para la fecha 6 de la Liga 2022-I. Y el listado ya comenzó a generar polémica.

Alexánder Ospina, del colegio de árbitros del Quindío, tendrá a su cargo el partido entre Deportivo Cali y Millonarios, que se jugará el domingo en Palmaseca.



Ospina viene de un polémico arbitraje en Cali



Ospina viene de ser protagonista de un muy discutido arbitraje el lunes pasado, en el juego entre América y Santa Fe. Dejó de sancionar dos penaltis para el local y luego, en la última jugada del partido, anuló una jugada que terminó en gol de los visitantes, por una supuesta obstrucción al portero Diego Novoa.



Sin embargo, la Comisión decidió respaldar al juez y le dio de nuevo un partido importante en el campeonato. Pero no fue el único: John Perdomo, quien tuvo a su cargo el VAR en ese encuentro en el Pascual Guerrero, cumplirá la misma labor este sábado, en el partido entre Once Caldas y Junior, en Manizales.



Hinchas de Santa Fe se quejaron en su momento de la designación de Ospina para el partido contra América, teniendo en cuenta que, aunque hace parte del colegio del Quindío, nació en Cali.



Sin embargo, para la Comisión eso no ha sido impedimento: de los 93 partidos que lleva en primera división, Ospina le ha pitado 20 al Deportivo Cali y 9 al América.

Las cifras de Ospina en el 2022

Será el cuarto partido de Ospina este semestre. Ha sancionado un penalti, mostró 17 amarillas y no ha expulsado jugadores. Pero es un juez que corta mucho el juego: ha sancionado 72 infracciones, 24 en promedio por juego.



