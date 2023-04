El ambiente del fútbol colombiano se sacudió este domingo, tras la victoria del Unión Magdalena por 3-1 contra Águilas Doradas, en la fecha 11 de la Liga 2023-I.

Marco Pérez, delantero de Águilas Doradas, apareció en la rueda de prensa posterior al juego e hizo una fuerte acusación contra Alexander Mejía, mediocampista del Unión, a quien señaló por haberle lanzado un insulto racista.

"Estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo, y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe (Lucas González, DT de Águilas) que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", dijo Pérez.

Marco Pérez, jugador de Águilas Doradas, denunció públicamente a Alexander Mejía, por decirle "esclavo" durante el desarrollo del juego celebrado en el estadio Sierra Nevada. pic.twitter.com/ainS97CXfB — Juank Cardona (@JuankCardonaF) April 3, 2023

(No deje de leer: Alexánder Mejía rompe silencio tras ser acusado de llamar esclavo a Marco Pérez).

Águilas Doradas salió públicamente a respaldar a su jugador y a rechazar los supuestos insultos racistas de Mejía, quien llegó este semestre al Unión Magdalena.

Desde Águilas Doradas le gritamos al mundo: 🚫¡NO AL RACISMO! 🚫 #StopRacism pic.twitter.com/IMgaObpkNZ — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) April 3, 2023

Unión Magdalena salió a respaldar a Alexander Mejía

Tras conocer las declaraciones de Pérez, Unión Magdalena rechazó las acusaciones contra Mejía y salió a respaldarlo públicamente, a través de un comunicado de prensa.



"Desde Unión Magdalena rechazamos rotundamente las declaraciones emitidas por el jugador Marco Jhonnier Pérez Murillo, quien basado en la frustración por el resultado final, lanzó en contra de nuestro referente y capitán Alexander Mejía, en la conferencia de prensa correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2023-I y en diferentes medios de comunicación, una serie de improperios que no solo buscan empañar la imagen de un jugador con una carrera deportiva exitosa y ejemplar, si no (sic) también, las de toda una institución", dice el comunicado.

🚨|| COMUNICADO OFICIAL 🔵🔴



Desde Unión Magdalena S.A rechazamos rotundamente las declaraciones emitidas por el jugador Marco Pérez jugador de @AguilasDoradas en contra de la honra y buen nombre de nuestro referente y capitán Alexander Mejia. pic.twitter.com/XcM7R0uSTR — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) April 3, 2023

(Le puede interesar: Deportivo Cali: un Pinto 'hundido' pide paciencia para salir de la crisis).

"Estas declaraciones infundadas son producto de la frustración vivida en el partido, teniendo en cuenta que, aun con superioridad numérica por más de 53 minutos de partido, no lograron obtener el resultado deseado, apelando a esta serie de ataques a la honra de un jugador que nos ha representado no solo como región, si no (sic) como país vistiendo los colores de la selección y diferentes equipos a nivel internacional", agrega el comunicado.



Hasta ahora, Mejía no ha hecho ningún pronunciamiento acerca de lo ocurrido el domingo en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta.

DEPORTES

Más noticias de Deportes