Un posible nuevo caso de racismo estalló este fin de semana en el fútbol colombiano. La acusación la hizo Marco Pérez, delantero de Águilas Doradas, en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo perdió 3-1 contra Unión Magdalena en Santa Marta.

Pérez aseguró que Alexander Mejía, capitán del Unión Magdalena, lo llamó "esclavo", razón por la cual pidió asistir a la rueda de prensa para dar su versión de los hechos.

"Estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo, y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe (Lucas González, DT de Águilas) que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", aseguró Pérez.

Marco Pérez, jugador de Águilas Doradas, denunció públicamente a Alexander Mejía, por decirle "esclavo" durante el desarrollo del juego celebrado en el estadio Sierra Nevada. pic.twitter.com/ainS97CXfB — Juank Cardona (@JuankCardonaF) April 3, 2023

A través de un comunicado de prensa, el club Águilas Doradas respaldó la versión de Pérez y calificó las actitudes de Mejía de "racistas, ofensivas, discriminatorias y segregadoras".

Desde Águilas Doradas le gritamos al mundo: 🚫¡NO AL RACISMO! 🚫 #StopRacism pic.twitter.com/IMgaObpkNZ — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) April 3, 2023

El antecedente de 2018: Lucero Álvarez fue castigado

Ya en el fútbol colombiano hubo un antecedente por racismo, que recibió un castigo de parte de las comisiones disciplinarias de la Dimayor. El sancionado fue el portero uruguayo Lucero Álvarez, quien, curiosamente, en ese momento, segundo semestre de 2018, jugaba en Águilas Doradas.

Lucero Álvarez Foto: Guillermo González - Archivo EL TIEMPO

El 10 de septiembre de ese año, en una polémica rueda de prensa, el entonces técnico del Once Caldas, Hubert Bodhert, acusó a Álvarez de insultos racistas.



"Lucero cogió a (Johan) Carbonero de "negro...", a insultármelo. Le dije que tiene que respetar. Nosotros no somos indígenas. No puede venir un extranjero a maltratarnos. Somos orgullosos de ser negros. No puede venir un jugador grande a maltratar a uno de 20 años. Le exigí respeto. El árbitro estaba presente", dijo Bodhert ese día. El juez de ese partido fue Nolberto Ararat.



Tras estudiar el informe del árbitro, Álvarez recibió ocho fechas de suspensión y más de 31 millones de pesos de multa por “emplear lenguaje ofensivo, discriminatorio, racista, contra un miembro del cuerpo técnico del equipo adversario”.



El uruguayo se defendió reconociendo que había insultado a Bodhert, pero negó los insultos racistas y aseguró que lo habían amenazado de muerte por lo ocurrido. El club apeló y la sanción se redujo a cinco fechas.

La buena noticia de este #FelizMartes nos llega desde la comisión disciplinaria de @Dimayor los argumentos presentados sumado a la rectificación del juez Norberto Ararat nuestro cancerbero Lucero Alvarez podría reaparecer ante @nacionaloficial #AguilasDoradas #SomosRionegro pic.twitter.com/VjPe2noab2 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) October 16, 2018

Álvarez jugó tres partidos más después de la suspensión y luego dejó Águilas Doradas y el fútbol colombiano. Hoy, a los 38 años, juega en Progreso, de la segunda división de su país.



