Unión Magdalena y Águilas Doradas libraron un intenso partido este domingo en la fecha 11 de la Liga, con victoria para el cuadro samario 3-1.



El partido, sin embargo, tuvo un episodio reprochable denunciado por el futbolista de Águilas Marco Pérez y que será objeto de investigación.



El atacante acusó a su colega Alexánder Mejía, de Unión, de haber tenido hacia él una expresión racista durante el partido.



Según Pérez, Mejía le dijo "esclavo:" "Buenas noches, con respecto a lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo, y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe (Lucas González, DT de Águilas) que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", dijo Pérez, acompañado de su entrenador y con evidente malestar.

Respuesta de Mejía

Alexander Mejía Foto: Instagram @13alexmejia

En medio de la polémica, y luego de que el propio Unión Magdalena respaldara a su jugador y asegurara en un comunicado que las acusaciones no son ciertas, ahora se pronuncio el señalado, Álex Mejía.



Mejía publicó una carta pública en Instagram en la que niega haber empleado el lenguaje ofensivo señalado por Pérez.



"Alexánder mejía, barranquillero, con raíces afrocolombianas, como un padre de familia de dos hijos varones y cabeza de un hogar en el que reina el respeto, el amor y los valores, rechazo rotundamente la serie de comentarios difamatorios después de las declaraciones de un colega, que no solo atentan contra mi buen nombre y mi carrera profesional, sino que afecta a ni familia", dice parte de su comunicado.



"Por mi crianza, mis principios, y valores de casa, se me hace imposible denigrar a cualquier persona, aún más con un tema tan delicado como el racismo...", agrega.



Finalmente, Mejía expresa: "Con este escrito quiero dejar claro que mi objetivo es seguir aportando al fútbol profesional, igualdad, respeto y juego limpio".

