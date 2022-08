Alexander Mejía, uno de los símbolos del actual plantel de Atlético Nacional y único sobreviviente del plantel que ganó la Copa Libertadores en 2016, dio unas declaraciones que levantaron roncha, especialmente, en la hinchada de Millonarios.

El capitán verde salió al paso de las quejas de los fanáticos de Nacional, que se quejan del fútbol que muestra el equipo, pese a que en las últimas fechas ha habido una recuperación y de que, si este miércoles le gana a Envigado, llegará al segundo lugar de la tabla, justamente, detrás de Millos.

¿Qué dijo Mejía, que les molestó a los hinchas de Millonarios?



"Uno entiende al hincha de que no solo basta ganar, sino hay que jugar bien, pero hay que ganar ¿por qué? Digámoslo, todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien y si juega muy bien, ¿pero los resultados están? y esto es de resultados", dijo Mejía.



"No estoy entrando en polémica con nadie porque no me gusta la polémica, pero esto es de resultados. Porque de nada sirve tu jugar bonito llegar a lo más alto y al final, nada", agregó el capitán verde.

➕"Millonarios juega bien pero no se ven resultados": Alexander Mejía, volante de Nacional. pic.twitter.com/ItDnFE2OuO — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 31, 2022

Andrés Llinás, uno de los referentes del actual plantel de Millonarios, salió al paso de las declaraciones de Mejía.



"Yo creo que es entendible que de pronto un rival diga eso. Sabemos que el juego que estamos haciendo en un futuro va a tener que dar sus frutos, sabemos que tarde o temprano los títulos llegarán y cuando lleguen la idea es que no sea un título y que pase una vez cada mucho tiempo, sino que se haga un proceso en el que los títulos sean más seguidos. La idea de este fútbol es que hagamos un equipo competitivo", dijo Llinás, en declaraciones a El Alargue, de Caracol Radio.

Las reacciones de los hinchas de Millonarios en redes sociales



Mucho menos amistosas fueron las reacciones de los hinchas de Millonarios en redes sociales, que le dieron mucho palo a Mejía por las críticas a la situación del club.

Alexander Mejía está como muy boconcito con Millonarios. — Carolina Jiménez C. (@CaroJimenezC) August 31, 2022

Rueda de prensa de Nacional-Envigado y terminan hablando de Millonarios, ¿Qué supone uno? — Andrés Hernández Mejía (@DtAndreshm) August 31, 2022

Por favor no ataquen a Mejia…. Simplemente se llama “frustración” porque actualmente millonarios si es el que mejor juega. Duélale a quien le duela. Ibuprofeno 500mg para el dolor es una buena idea. Se vive del presente. — Jhon Parra (@Jhonpa80) August 30, 2022

Mejía criticó el Fútbol Marrullero de Junior, cuándo lo eliminó de la Copa. Ahora dice que, de nada sirve jugar bien, si no ganas, refiriéndose a Millonarios. Un poco contradictorio. Parece que nada vale, salvo lo que haga su equipo. https://t.co/vZ0s9L1i6C — yulieth medina Yepes (@2Medina11) August 30, 2022

Luego de ponerse al día este miércoles, Nacional alistará el clásico contra el Medellín, el domingo, mientras Millonarios recibirá el sábado a Santa Fe en la edición 307 del derbi capítalino.



