'Había que tener los dientes apretados y soportar': Alexánder Mejía

Santa Fe venía viviendo semanas difíciles, con derrotas seguidas, con el inconformismo de sus hinchas. Pero levantó contra el rival tradicional, le ganó a Millonarios y vuelve a respirar en la Liga. Alexánder Mejía, uno de los refuerzos del equipo, fue el mejor jugador del partido.

“En el camerino dijimos que había que tener los dientes bien apretados y soportar”, declaró Mejía, mundialista en Brasil 2014, a Win Sports +. Acá, sus principales frases, antes de integrarse al morfociclo de la Selección Colombia de Reinaldo Rueda.



La victoria. “Esto es de todos los compañeros. Pasamos días agitados en la semana, hay que darle gracias a Dios por permitirnos recomponer el camino en vitoria. Es difícil cuando tu pierdes, porque genera desconfianza y un montón de dudas”.



Millonarios. “Enfrentamos a un gran rival, que propuso un buen juego. Lo controlamos, lo limitamos a pocas chances de gol. Tuvimos la posibilidad más clara de ampliar el marcador”.



El envión anímico. “Seguimos en camino, queremos seguir sumando. Hoy era un partido de vital importancia para que ese envió anímico volviera al ADN santafereño”.



El morfociclo de la Selección. “Yo no descarto la posibilidad de volver: quiero entregarme, estar en la Selección y contribuir. Ahora se me brinda la posibilidad de estar en este morfociclo que me llena de motivación”.



