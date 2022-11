Alexánder Mejía se caracteriza no solo por ser un aguerrido volante de marca, sino por su temperamento y por decir las cosas sin pelos en la lengua.

El volante terminó su ciclo en el equipo antioqueño este semestre, luego de que no fuera renovado su contrato.



En diálogo con ‘Tertulia Verdolaga’, Mejía dio detalles de su salida y lanzó duras palabras.

Atlético Nacional vs. La Equidad. Foto: Atlético Nacional

"Termino el entrenamiento y me agarran de sorpresa. Todavía tenía esa sensación de que me dijeran 'tienes seis meses y replanteemos la parte económica', que es lo último que yo toco. Iba abierto con Nacional, como siempre lo he sido”, dijo Mejía.

Lo querían retirar ya

Pero el jugador fue más allá y se mostró indignado por la forma en la que el actual presidente del club antioqueño, Mauricio Navarro de Bedout, le anunció su salida.



"Me citan y me dicen mira, no te vamos a renovar, al club lo van a renovar, muchas gracias. Si quieres, retirate y te hacemos una despedida... La verdad me dejaron frío. Pero yo dije al señor Navarro que ni él ni nadie me iban a retirar. Yo me retiraba cuando yo quisiera, porque tengo fútbol para dar y el entusiasmo no lo he perdido”, dijo Mejía.



