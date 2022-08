Atlético Nacional busca su mejor forma, jugar bien, pero sobre todo, convencer con resultados para poder encarrilarse entre los 8, mientras fecha a fecha deja dudas en su rendimiento.

Ataque a Millonarios

Foto: Javier Nieto, EL TIEMPO

Mientras tanto, este martes una de sus figuras, el volante Álex Mejía, analizó la actualidad del equipo antioqueño, luego de la victoria apretada contra Bucaramanga en la fecha 9 de la Liga.



Mejía, uno de los líderes de la plantilla, dio sus argumentos comparando lo que pasa en Nacional con Millonarios.

Todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien, y sí, juega muy bien pero, ¿los resultados dónde están? FACEBOOK

Mejía no quería entrar en polémica, peor no pudo evitarlo. Su frase fue certera. "Obviamente uno entiende al hincha de que no solo basta ganar sino que hay que jugar bien. Pero, hay que ganar porque digámoslo: todo el mundo habla de Millonarios que juega muy bien, y sí, juega muy bien pero, ¿los resultados dónde están?, y esto es de resultados y no estoy entrando en polémica con nadie porque no me gusta, pero, esto es resultado", dijo el jugador.

Mejía fue más allá, al referirse a que Millonarios es el líder, el mejor equipo de la Liga en este momento, pero se le escapa el título. "De nada sirve jugar bonito, llegar a lo más alto si al final uno se queda", afirmó.



"Obviamente uno entiende a la gente que quiere que el equipo juegue bien pero, los resultados te pueden ayudar a mejorar, a crecer. Este es un grupo sano que entiende, obviamente estamos en deuda en el juego, pero, esto hace parte del juego: el corregir, el mejorar, el ser consiente de las cosas que están en juego y que obviamente obteniendo puntos, estando en la parte de arriba, pues obviamente vamos a obtener más confianza", puntualizó.





