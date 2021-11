Alex Castro ganó la Copa y le pidió matrimonio a su novia en plena cancha

Álex Castro festejó este miércoles el primer título de su carrera deportiva. Tras jugar con Alianza Petrolera, Deportivo Cali, Deportes Tolima y Cruz Azul de México, este año llegó a Atlético Nacional y ahora tiene en su palmarés la Copa Colombia.



Castro encontró una curiosa forma de celebrar el título: apenas terminó el partido de vuelta de la final, que Nacional perdió 1-0 con Deportivo Pereira, le pidió matrimonio en plena cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas a su novia, Paula Cruz.



EL AMOR ❤

Luego de la celebración por el titulo, Alex Castro le propuso matrimonio a su novia. 🟢⚪ pic.twitter.com/m4hJgCSy9j — Atlético Nacional Mi Pasión (@atlnacionalcol) November 25, 2021

La respuesta a la propuesta de matrimonio de Castro

Castro, de 27 años, lleva una relación con Paula desde hace tres años. De hecho, tienen una hija, Elena Sofía, así que el jugador decidió llevar su vida a otro nivel.



Es por eso que no dudó en sacar un anillo y le pidió matrimonio. Paula le dijo sí de inmediato.



“No me esperaba la propuesta de matrimonio y mucho menos que todos sus compañeros lo ayudaran y estuvieran con él. Es una noche inolvidable, una noche muy especial para mí y para Alex. Qué pesar que no pudimos traer a nuestra bebé porque es muy pequeñita y no la dejaban, pero no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo”, dijo Paula en la transmisión de ‘Win Sports’.



DEPORTES

Con Futbolred