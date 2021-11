Alejandro Restrepo se estrena como campeón con Nacional y va por más  

En sus 74 años de historia, el Atlético Nacional ha tenido 48 entrenadores, contando al actual, Alejandro Restrepo, que se convirtió en el director técnico 16 en lograr un campeonato con el equipo más grande del fútbol colombiano: ganó la Copa Colombia, alcanzada el miércoles pasado sobre el Deportivo Pereira.



(Le puede interesar: Un Maradona en la pared: la historia detrás de su mural en Bogotá)

Esta Copa es el torneo paralelo a la Liga, que disputan todos los equipos profesionales afiliados a la Dimayor en las categorías A y B.



Luego de dos momentos en los que estuvo al mando del plantel en calidad de interino, el debutante Restrepo asumió las riendas de un equipo que no pasaba por un buen momento deportivo ni económico, impuso una idea de juego en el costoso plantel de jugadores, se asesoró con hombres de experiencia como Francisco Maturana y René Higuita, y logró consolidar un proceso que en pocos meses llegó a su primer éxito.

Media vida de fútbol

Alejandro Restrepo, técnico de Nacional. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Pero el éxito deportivo no siempre ha ido de la mano con del profesor Restrepo. Durante su carrera, que abarca más de 20 años en el fútbol aficionado, tuvo que perder, caerse y levantarse, hasta llegar a ser uno de los técnicos más ganadores con la Selección Antioquia y con esta Copa Colombia; emprender ese camino en la rama profesional, mostrando que los entrenadores antioqueños pueden estar actualizados con las metodologías de hoy y que puedan asumir compromisos y clubes grandes.



(Lea además: Luis Díaz sigue en la mira del Liverpool y lo ratificó con su actuación)



A sus 39 años, Restrepo no tiene techo, aspira a seguir engrosando de Copas al equipo del que además es hincha, a seguir educándose, a aprender del día a día, bajo el conocido lema de que ‘el partido más importante es el próximo’; sin olvidar su experiencia como formador de nuevos talentos para darle al club nuevas figuras que, como él afirma, “primero que todo, sean mejores personas”.



“Este logro va a quedar marcado para toda la vida como mi primer título profesional y ojalá puedan ser más, tener una carrera exitosa en el fútbol”, dijo Restrepo luego de resolver la serie final primero con victoria contundente 5-0, en la ida en Medellín, y a pesar de su derrota 0-1 en el juego de vuelta en Pereira.



Su nuevo objetivo inmediato es coronarse como campeón de la Liga, torneo en el que clasificó de primero a los cuadrangulares semifinales y en el que es el máximo favorito.

“Estamos felices porque eran ya tres años que el club no podía levantar una copa. Tuvimos momentos difíciles y durante estos tres años he estado ahí en el equipo, y poder dar una alegría a todo Nacional es muy bonito”, agregó el técnico campeón.

Técnicos de los 30 títulos

Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio son los técnicos más ganadores de Nacional, con seis títulos cada uno.



(Lea también: Alex Castro ganó la Copa y le pidió matrimonio a su novia en plena cancha)



Hernán ‘Bolillo’ Gómez, Santiago Escobar, Óscar Héctor Quintabani y el inolvidable Oswaldo Juan Zubeldía (argentino) conquistaron dos títulos cada uno.



Les siguen con una vuelta olímpica Francisco Maturana, Norberto Peluffo, Gabriel ‘Barrabás’ Gómez, Carlos Navarrete, Fernando Paternóster (argentino), César López Fretes (paraguayo), Luis Fernando Suárez, Juan José Peláez, Hernán Darío Herrera y ahora el profesor Restrepo.





Juan Camilo Álvarez Serrano - Corresponsal de FUTBOLRED

DEPORTES

