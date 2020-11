Estos son los encargados de dirigir a Nacional en la Copa Suramericana

Tras la salida confirmada de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica de Atlético Nacional, el profesor Pompilio Pàez, asistente de Osorio, queda al frente del equipo junto a Alejandro Restrepo, para el partido de la Copa Suramericana contra River Plate de Uruguay, del próximo miércoles.

Pompilio viaja con el cuadro verdolaga a Uruguay, pese a la salida de su jefe, Osorio. Lo acompañará el DT Restrepo que ha trabajado en el equipo sub 20 y estaba al tanto del desarrollo deportivo del club en las inferiores.



(Le puede interesar: Juan Carlos Osorio no es más el técnico de Nacional)



Restrepo ha hecho toda su carrera en el balompié antioqueño. Fue entrenador en el Club Deportivo Estudiantil (2004 a 2012 – 2016 a 2018); en la Liga Antioqueña de Fútbol como director técnico de la selección Antioquia Juvenil, Prejuvenil e infantil (2013 a 2014) consiguiendo 5 títulos nacionales; y en la selección Colombia Sub 17 que llegó al hexagonal final del Sudamericano de 2015 que se jugó en Paraguay, donde estuvo en calidad de asistente técnico.

Alejandro Restrepo. Foto: Atlético Nacional

En su momento también fue designado como interino cuando salió el técnico brasileño Paulo Autori. La falta de licencia Conmebol obligarìa a que en la raya tècnica esté Páez.



(Lea además: Análisis: las razones de la salida de Osorio de Nacional)



Restrepo es licenciado en educación física de la Universidad de Antioquia, con especialización de entrenador de fútbol de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino ATFA – AFA y diplomado en Gerencia del Fútbol.



DEPORTES