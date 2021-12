Atlético Nacional le dijo adiós a la Liga en este 2021, al quedar eliminado, tras perder en casa con Deportivo Cali. Al final del juego, el DT Alejandro Restrepo analizó este fracaso del equipo, que estaba diseñado para pelear el título.



Las palabras de Restrepo

Análisis: "Tememos que ser críticos a la interna, identificar los factores que sumaron para no tener la posibilidad de competir por el titulo. Debemos reflexionar y sacar conclusiones para crecer".



Partido: "Fue ciento por ciento futbolístico. Nuestro errores, la tomas de decisión, no fuimos eficaces como debíamos y en otros momentos no la pasmaos bien".



Futuro: "Los equipos se componen de muchas personas, acá tenemos que ser críticos todos. Y analizar dónde están las fallas. Lo único que siento en este momento es autocrítica, reflexión interna, buscar el futuro del club y llevar a Nacional a ser el club ganador de siempre. Somos parte de un proceso y las decisiones irán en el momento que tengan que ser".





