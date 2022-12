Si hay una persona a la que hay que darle todo el crédito de la primera estrella del Pereira es al técnico, Alejandro Restrepo.

Pereira venció en los penaltis al Medellín, luego de que los 90 minutos terminaron con empate 0-0.



Restrepo llegó a mediados del año, fortaleció el grupo, les dio confianza el grupo de jugadores y hoy puede celebrar el título, luego de haber salido de Nacional.



El sentimiento. “Uno como DT y líder va subiendo peldaños. Entrar a los ocho era un gran objetivo. Luego, estar ahí. Perdimos dos juegos en Bogotá, pero vinimos a ganar en Pereira y en la final uno ve cerca, que son dos partidos mano a mano.



Nació en Medellín el 30 de enero de 1982. Terminó el bachillerato y estudio licenciatura en educación física.



Hizo curso de técnico en la AFA y salió campéon con la Liga de Antioquia. se impuso en las categorías infantil, prejuvenil y juvenil.



Fue asistente en la Selección Colombia Sub 17. Reemplazó a Paulo Autuori en el primer equipo de Nacional.



Llegó Juan Carlos Osorio, pero una vez el risaraldense salipó, Restrepo fue nombrado como DT del elenco paisa.



Llegó Alexandre Guimarães, pero cuando se fue del equipo, Restrepo volvió a tapar el hueco. Salió de Nacional en el 2021, asumió como DT del pereira a mediados del año y lo sacó campeón.

Leonador Castro, máximo goleador del Pereira Foto: EFE



El equipo. “Venía al grupo fuerte, aliviado. Los tuvimos disponibles a todos y eso es un punto clave. Me deja tranquilo que lo dieron todo y que en el campo cumplieron con su trabajo”



El cambio. “De Nacional al Pereira no cambió mucho. Hago mucho trabajo mental, buscando que lo que me pasa me genera aprendizaje. Estuve 3 años y medio en Nacional y eso fue muy positivo. Viví una final, la gané y con el Pereira no era nuevo. Asimilo la derrota, los momentos difíciles”.



Los jugadores. "El fútbol es de los futbolista, son ellos los protagonistas y la función de nosotros es tratar de adaptar las ideas a las características del jugador"



El gusto. "En los procesos hay que observar el trabajo que hay detrás, independiente del resultado. Definitivamente de las dos finales, en la de hoy el equipo me gustó más".



La clave. "Hicimos una muy buena charla ayer, el equipo asimiló bien la idea y analizamos de la mejor manera a nuestro rival".



