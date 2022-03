Atlético Nacional anunció este martes la salida de Alejandro Restrepo de la dirección técnica del equipo profesional, por los malos resultados recientes en la Liga y en la Copa Libertadores.

Los verdes perdieron 3-1 contra Olimpia en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores y cayeron por el mismo marcador contra Atlético Bucaramanga, en la Liga, el domingo.



Hernán Darío Herrera fue nombrado como DT encargado, con Carlos ´Piscis' Restrepo como asistente, mientras se designa el entrenador en propiedad.



Herrera dirigirá el juego de vuelta contra Olimpia, el jueves, en el estadio Atanasio Girardot.

Restrepo se despidió de Nacional con un título



Las cifras de Restrepo con Nacional no fueron malas: dirigió 35 partidos de Liga, con saldo de 18 victorias, 11 empates y seis derrotas, con 53 goles anotados y 29 recibidos. Además ganó la Copa Colombia el año pasado, tras vencer en la final al Deportivo Pereira.



Sin embargo, el equipo falló en los momentos claves para lograr los objetivos más grandes: tras clasificar de primero, con buena diferencia, a los cuadrangulares semifinales, quedó eliminado de la final del 2021-II. Y ahora falló en la Libertadores y recibió serias críticas por los refuerzos y el manejo de grupo.



El domingo, Aldaír Quintana, el arquero que venía siendo muy cuestionado por su rendimiento y por un audio que se filtró en el que critica a los hinchas, falló en el segundo gol del Bucaramanga y no salió para el segundo tiempo. Restrepo no dio ninguna explicación sobre el cambio.



Nacional ocupa la tercera posición de la Liga, con 17 puntos, a tres del líder, Millonarios.



DEPORTES