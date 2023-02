El partido entre Tolima y Millonarios por la liga colombiana se mantiene en controversia. No se logró jugar en Ibagué luego del ataque en la mitad de la cancha que ejecutó el hincha Alejandro Montenegro contra el futbolista Daniel Cataño, del conjunto visitante.

Aunque se arrepintió y pidió disculpas, Montenegro tendrá que responder ante las autoridades judiciales, pues Cataño prepara una demanda por lesiones personales. Y, como respuesta, el fanático del Tolima también interpondría la misma demanda por el golpe que Cataño le propinó después.



Montenegro ha expresado que su vida dio un giro por actuar de manera impulsiva en el encuentro. Según dijo, estaba en compañía de su papá cuando decidió saltar a la cancha porque los ánimos se caldearon.

Daniel Cataño cuando fue agredido por Montenegro. Foto: Tomada de Win Sports +

(Además: Cataño y Tolima, a rendir descargos: horas claves para posibles sanciones).

“A nadie se le pasaría por la cabeza entrar a un terreno de juego con 25 mil hinchas para agredir a un jugador. Es algo que pasa en el momento. Es inexplicable. Yo me he preguntado qué fue lo que pasó. Es un tema complejo, yo ni siquiera sabía qué era que me llevaran detenido a un CAI”, relató para la cadena ‘Blu Radio’.



Se sintió confundido por los aplausos que en principio recibió por parte de unos hinchas. Sin embargo, cuando la Policía lo detuvo ya sentó cabeza: “Dije ‘miércoles’”.

“El jalón de orejas fue tenaz, el de toda la familia. Mi papá me dijo: ‘Hermano, ¿a usted qué le sucede?’. Y mi esposa me dijo: ‘Amor, nos va a cambiar la vida, los trabajos. La embarró’”, recordó para en la emisora.



Además, aseguró que no estaba borracho: “Siempre me tomo una o dos cervezas antes de iniciar el partido, pero igual al estadio no dejan entrar a la gente alicorada”.

Sus planes tras la agresión



Insistió en que lo han tachado como “delincuente” y le “han dañado la imagen” sin conocerlo. En paralelo, dijo que asumirá las consecuencias: “Tengo que pagar una multa millonaria de 23 millones de pesos y no puedo volver al estadio en tres años”.



No fue claro al ser cuestionado por el padre Alberto Linero sobre si acudirá a alguna terapia o tratamiento que le permita gestionar la ira. “Sí, soy muy enfático en que el acto está mal”, repitió.

(Le recomendamos: Se conoce decisión del partido Tolima-Millonarios por caso Cataño).

Por tanto, Linero le entregó un par de consejos: “Entienda su error, como está haciendo, y reconózcalo. Trate de ver cómo lograr encontrarse con Cataño y busque ayuda para manejar sus emociones. Y eche hacia adelante”.

“Creo que sería muy bueno demostrar a los hinchas y al país que si bien dos personas tienen un error lo pueden aceptar hablando”, dijo sobre su intención de hablar con Cataño.

