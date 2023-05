El fútbol colombiano se enfrenta a un nuevo escándalo, esta vez, por un supuesto amaño de partidos, en el que serían protagonistas jugadores de Boca Juniors de Cali, equipo que juega en el torneo de ascenso.

Alejandro Guerrero, técnico de Boca, hizo la denuncia en la rueda de prensa posterior al partido que perdió este sábado contra Deportes Quindío (1-2), resultado que dejó al club caleño en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Técnico de Boca dice que supuestos arreglos vendrían desde 2018



“Hay situaciones que se han presentado este semestre, es destapar todo. Ha llegado un comunicado a los directivos por parte de la Dimayor y de la Federación manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018. Qué se viene presentando, que se han amañado los partidos. En esa carta anuncian que vienen a investigar todo el cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores”, dijo Guerrero, quien está a cargo del equipo desde diciembre de ese año, cuando aún jugaba como Universitario de Popayán.

Facebook Twitter Linkedin

Boca Juniors de Cali cerró el torneo de la B con derrota contra Quindío. Foto: Dimayor/VizzorImage



Guerrero se mostró decepcionado por lo sucedido y se desligó de los supuestos amaños. “Creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, pero la situaciuón del amaño de partidos ya no lo pdodemos controlar como directores técnicos. No me estoy inventando nada, se pueden comunicar con el presidente del equipo, Alexander Otero Polanco: él les puede manifestar lo mismo, que son cosas extrafutbolísticas y que han jugado en contra del cuerpo técnico y en este caso mías”, señaló.



“Puedo ser el peor técnico del mundo, porque no tengfo la capacidad técnico-táctica para resolver partidos, pero no puedo controlar lo que se vio evidente de parte de algunos jugadores”, agregó el entrenador.

Alejandro Guerrero Alejandro Guerrero, técnico de Boca Juniors de Cali, denuncia amaño de partidos. Foto:



Sobre las pruebas de los supuestos arreglos de partidos, Guerrero declaró: “Hay que preguntarle a la Federación y a la Dimayor, ellos son los entes en investigar que se han presentado situaciones no controlables”.



Guerrero dejó entrever que ya hay un futbolista castigado. Ni la Dimayor ni la Federación han anunciado nada al respecto. “Tengo entendido que llegó una sanción para un jugador que estuvo con nosotros el año pasado, lo sancionaron dos años. Nosotros estamos a cargo del equipo desde 2019 y tengo entendido que esto se viene manifestando desde 2018, esto nos lo dijo en el presidente en el camerino hace cuatro partidos”, aseguró.

El último castigado por arreglo de partidos en Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Navas, jugador del Quindío implicado en un intento de arreglo de resultados. Foto: Codigofútbol.com



El último antecedente de una sanción por amaño de partidos en el fútbol colombiano fue en 2017, cuando Francisco Javier Navas, entonces jugador del Deportes Quindío, fue suspendido por dos años.



Boca Juniors de Cali completó este sábado 13 partidos sin ganar en el torneo de ascenso. Desde que comenzó a jugar en la B, a mediados de 2019, con la ficha que tenía Universitario de Popayán, nunca clasificó a cuadrangulares.



DEPORTES

Más noticias de Deportes