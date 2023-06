Mientras los hinchas de Millonarios siguen celebrando la estrella 16, que le ganaron a Nacional en lanzamientos desde el punto penalti, muchos fanáticos verdes y algunos exjugadores siguen calentando el ambiente para tratar de dejar atrás lo sucedido.

El turno fue para Alejandro Guerra, el ‘Lobo’, jugador venezolano que fue pieza muy importante en la campaña que llevó a Atlético Nacional al título de campeón de Copa Libertadores en 2016. Fue elegido como mejor jugador del torneo e hizo parte del equipo ideal.

Guerra estuvo dos años y medio en Nacional, entre mediados de 2014 y finales de 2016, y en ese lapso, Millonarios nunca fue campeón. De hecho, un gol suyo ayudó a los verdes a eliminar a los azules en los cuartos de final de la Liga 2016-II.

El polémico trino de Alejandro Guerra

El venezolano lanzó un polémico trino que alborotó las redes sociales y en el que minimizó el título de Millonarios y la rivalidad que los verdolagas tienen con los embajadores desde hace más de 30 años.



Según lo que publicó en su cuenta de Twitter, Guerra aseguró que el duelo entre Millonarios y Nacional no es uno de los clásicos del fútbol colombiano, y que el equipo en el que jugó solamente tiene un rival histórico: Once Caldas, el otro club del país que ganó la Copa Libertadores.



“En el fútbol, cuando se habla de clásicos hay que ir y revisar las vitrinas, las historias de los equipos. Ej. Barça vs R. Madrid, Boca vs River, Milán vs Inter, Man. City vs Man. United Etc… en Colombia Atl. Nacional vs O. Caldas los demás juegos NO SON CLASICOS”, escribió.

Aunque muchos hinchas de Nacional apoyaron su afirmación, otros se la rebatieron y lo invitaron a revisarla. Y los seguidores de clubes como Millonarios, América y Medellín se fueron lanza en ristre en contra de Guerra.



El principal argumento que le rebatieron es que, si su afirmación es real, el duelo entre Manchester United y Manchester City no era clásico hasta el mes pasado, porque el segundo no había ganado nunca la Champions.

Entonces el Manchester United VS Manchester City jamás había sido un clásico hasta hace aprox un mes porque la primera UCL que ganó el City fue hace ese tiempo. Yo la verdad es que no entiendo… JAJA



También le discutieron que si el partido no era tan importante, qué necesidad había de hablar del asunto en sus redes sociales.

