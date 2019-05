¿Sindicalismo en Nacional? Aldo Ramírez explota por los comentarios

Aldo Ramírez, el veterano volante de Atlético Nacional, puso la cara ante las críticas que viene recibiendo el equipo y, en particular, un grupo de jugadores. El volante fue tajante en sus declaraciones, respecto a la salida del técnico Paulo Autuori.

“Quiero hacer mucho énfasis sobre ese blanco de las críticas que andan diciendo que sindicalismo. Yo no me considero una persona así. Duré diez años en México con una carrera y una regularidad en el fútbol”, dijo Aldo.

Aldo además pidió respeto para sus compañeros. "Es lamentable que estén criticando a jugadores como Alexis (Henríquez), (Daniel) Bocanegra (Christian) Vargas o yo. No tomo decisiones para sacar a un técnico ni le hablo a los jugadores para que no jueguen”, agregó el jugador.



Ante la salida de Autori y la incertidumbre por el nuevo DT, con la posibilidad de que sea Juan Carlos Osorio, comentó. "Que quiero traer a Osorio, nunca he estado en un equipo con el profesor Osorio, lo aclaro. No sé si continúe en Atlético Nacional como para yo estar pensando en traer técnico para el próximo semestre, no es coherente"".



