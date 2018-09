Alcatraz García pasa a la historia con un gol olímpico en la Liga

Este sábado Gilberto García del Deportivo Pasto se metió en la historia del fútbol profesional colombiano al marcar un gol olímpico. El defensor marcó al minuto 90, en la derrota de su equipo 3-1, en condición de visitante en el estadio Pascual Guerrero, contra el América de Cali.

Alcatraz cobró el tiro de esquina la pelota tomó un efecto, Pablo Armero del América no pudo rechazar y el arquero Bejarano se confió en el pique de la pelota, decretando el descuento para el Deportivo Pasto.



El último gol olímpico en la Liga lo había anotado Omar Pérez, jugando para Santa Fe, en un partido contra Nacional (2-2), en 2012.

Otros goles olímpicos en la historia

Marcos Coll marcó el único gol olímpico en la historia de los mundiales, en Chile'62 en el recordado partido entre Colombia y la Unión Soviética (4-4), el 3 de junio en el estadio Carlos Dittborn de la ciudad chilena de Arica.



El primer gol olímpico en Colombia fue de Alfredo Castillo, de Millonarios, a Junior, en diciembre 5 de 1948 en Bogotá.



Ernesto Juan El Cococho Álvarez tiene el récord del mundo: hizo 8 goles olímpicos con el Deportivo Cali en Colombia, uno para Emelec.



El primero en el mundo, reconocido por la FIFA, octubre 2 de 1924, lo consiguió Cesareo Onzari, puntero izquierdo de Argentina, al arquero Masali, de la selección uruguaya, que venía de ser campeona olímpica. Fue el 2 de octubre de 1924 en el estadio Baracas, ahora de Racing, en juego amistoso.



En partido de Copa Libertadores, Cali Vs. Quilmes, el 20 de marzo de 1979 en el Pascual Guerrero se presentaron dos goles olímpicos. Es record del mundo pero aquí no reclamamos esas marcas. Uno de Angel María Torres a los 5 minutos de la parte inicial y otro de Cococho , a los 34 minutos del segundo tiempo.



El 18 de febrero de 1979, el Unión Magdalena derrotó 1-0 al Cristal Caldas, con gol olímpico de Rolando Tovar. El último tanto de esta índole del que teníamos referencia a nivel internacional, lo convirtió Jorge Contreras, de Universidad Católica, al Newell s Old Boys, de Argentina, en la actual Copa Libertadores de América.







DEPORTES