La alcaldía de Medellín llevó a cabo este martes una segunda reunión para tratar el tema de la violencia presentada en el estadio Atanasio Girardot el pasado domingo por parte de hinchas de Atlético Nacional.



Luego de los hechos de violencia protagonizados por integrantes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional, que obligaron a aplazar el partido contra América, se citó a este encuentro entre las partes: club, barra y autoridades.

Postura con Nacional

El riesgo de violencia en el partido entre Atlético Nacional y América de Cali estaba latente. Foto: Cortesía

Este martes, luego de la reunión, el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, reiteró que el estadio sigue cerrado para el equipo verdolaga hasta que no tenga un acuerdo con la barra.



"Es el club el que debe saber manejar esto. No sé si esto sea extorsión o delito (dar boletas), creo que no, estoy seguro que no", dijo Hurtado a medios de comunicación.



"Decir que la administración no apoya al club por cerrar el estadio no es cierto. Apoyamos al club, a las barras, no tomamos partido de ningún lado, leemos la realidad. No hay acuerdo entre partes, cerramos el estadio", agregó.

Los hinchas señalan a la banda de 'Los del sur' por sus líos recientes con las directivas del equipo. Foto: Cortesía





El funcionario reiteró que si no hay acuerdo, no se levanta la medida. Agregó que se evalúa cerrar entrada a la barra Los del Sur.



El próximo viernes habrá un nuevo encuentro con todas las partes involucradas.

Por ahora Nacional se va a Barranquilla para jugar contra Melgar en la Copa Libertadores este jueves.



