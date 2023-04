Los disturbios entre aficionados del Atlético Nacional provocaron este domingo la suspensión del partido entre los Verdolagas y el América de Cali, por la jornada 14 de la liga colombiana. Frente a la situación, la Alcaldía de Medellín indicó que no prestaría el estadio al elenco verde para sus partidos.

"No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido", escribió Daniel Quintero en sus redes sociales.



Y agregó: "No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles".

Los desmanes

El hecho ocurrió minutos antes de que los equipos saltaran a la cancha y durante una semana de tensión entre los aficionados y los directivos del club. Ante lo ocurrido, el partido no arrancó y el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, fue evacuado.



El viernes pasado, Los del Sur publicaron un hilo de Twitter en el que aseguraron que el club rompió la relación con la barra "y con la hinchada en general".

Sobre las 6:20 de la tarde inició la evacuación del estadio. Foto: Cortesía

"En consideración del señor (Benjamín) Romero (miembro de la junta directiva), no son aceptables las opiniones de la hinchada en relación al irrespeto del técnico (Paulo) Autori con su gente (la nula autocrítica y sus exageradas declaraciones de tranquilidad) y menos con su rendimiento deportivo", añadió la barra.



Al respecto, Atlético Nacional señaló que tomó la decisión de "suspender los beneficios económicos con la barra Los Del Sur" porque "todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros".

